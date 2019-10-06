«Я двумя руками за VAR». Владимир Базанов о настоящем белорусского футбола

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов. Владимир Александрович, вы без малого уже полгода возглавляете федерацию. Освоились? Поняли уже, как дальше двигаться? Как делать белорусский футбол лучше?

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Конечно, да. Когда меня избирали, на конференции я озвучил свою программу и стараюсь ее придерживаться. Программа направлена на то, чтобы развивать детско-юношеский футбол, массовый футбол и уделять внимание женскому футболу. В последние годы особенно часто поднимали тему структуры чемпионата. Были споры. Мы несколько лет играли, когда было 12 команд, сейчас 16 команд. Этот чемпионат – 2019 года, на мой взгляд, очень яркий. Лучшие бомбардиры представляют команды, которые являются аутсайдерами чемпионата, что довольно редко вообще происходило. Припомню только 2009 год, когда Майкон стал лучшим бомбардиром, а «Гомель» покинул Высшую лигу. «Мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах» Вы больше приверженец классической схемы, когда 16, может быть 18 команд, или экспериментальных – 8, 10, 12 команд?

Владимир Базанов:

Конечно, я приверженец классической схемы – 16 команд. Когда было 12, мы сразу теряем, если в среднем 30 игроков – 120. Пусть даже там будет 40 легионеров, но 80 наших ребят не будут соревноваться с командами Высшей лиги. Естественно, это плохо. Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную. Вы сказали, что будут изменения по легионерам, по количеству молодых игроков. Владимир Базанов:

Не молодых, а игроков, которые были бы с белорусским паспортом.

Можете приоткрыть завесу? Владимир Базанов:

Клубы нам должны подготовить свои предложения. Мы проводили исполком. На исполкоме последнем мы об этом сказали. Где-то в ноябре будем проводить следующее собрание, думаю, что там эти вопросы рассмотрим. И скорее всего будет ужесточение по легионерам? Владимир Базанов:

Я думаю, что да. О договорных матчах: «К концу сезона будет всё озвучено» Начало года всколыхнуло всю футбольную и околофутбольную общественность. Речь о договорных матчах. На эту тему неоднократно высказывался и Следственный комитет. Может быть, у вас есть какие-то новости для нас? Как продвигается расследование? Владимир Базанов:

Расследование продвигается. Мы знаем, что там ряд игроков и тренеров, которые, видимо, участвовали в договорных матчах. У нас конкретно информации нет, но как сказали люди, которые занимаются, к концу сезона будет всё озвучено. Конечно, нам бы не хотелось. Возможно, нужно будет принимать какие-то меры, возможно, какие-то клубы будут понижены в статусе. Какое максимальное наказание для клубов может быть применимо в этой ситуации?

Владимир Базанов:

Может быть такое, что клуб находился в Высшей лиге, а опустится во вторую или в первую понижение будет. По-разному. Санкции. Будет ли наша страна вновь подавать свою кандидатуру на прием топ-состязаний? И если да, то каких именно? Владимир Базанов:

Мы готовимся сейчас подать заявку, до конца октября будем подаваться на проведение Суперкубка в 2022, 2023 году. Я думаю, что это реально, потому что это и приезд самого президента УЕФА, который посетил Беларусь 18-19 сентября. Посмотрел, что мы имеем, как расположена наша страна, какая прекрасная, какая гостеприимная.. Я думаю, что это тоже может сыграть какую-то определенную роль. Давайте поговорим про сборную. Она значительно омолодилась. Почему? Это заслуга Мархеля или это какие-то тенденции федерации?

Владимир Базанов:

Мы определили главного тренера команды, мы утвердили всех помощников, которые будут помогать Михаилу Михайловичу Мархелю, а всё остальное – за ним. Федерация, я считаю, как и в клубе, исполком областной, хозяин этого клуба, не должен влиять на тех игроков, которых хотел бы видеть. Естественно, если в клубе до сезона они набирают, то мы уже отбираем по результатам ребят, как они играют. Поэтому кого вызывать – это прерогатива Михаила Михайловича Мархеля. Чего мы ждем от матчей с Эстонией и Нидерландами? Какой результат устроит? Владимир Базанов:

Мы будем играть только на победу! Даже с той же сильной Голландией, которая с результатом 2:4 выиграла в Германии, но у нас же тоже есть опыт, когда мы выиграли у голландцев – 1:0 – Герасимец забил. На том же стадионе «Динамо».

Да, в 1995 году. О национальной сборной: «Хотелось бы, чтобы был сплав опыта, молодости» В целом, неужели когда назначали Мархеля, не было такого разговора: «Давайте омолаживать сборную, давайте ставку делать на опытных игроков»? Владимир Базанов:

Хотелось бы, чтобы был сплав опыта, молодости. Чтобы было движение, была игра, чтобы нравилось зрителям. О женском футболе в Беларуси: «У нас есть к чему стремиться» Вопрос женского футбола у нас уже в беседе поднимался. Что же с ним все-таки будет?

Владимир Базанов:

Естественно, у нас есть к чему стремиться. У нас всего 8 команд, а в Норвегии, например, население 5,5 млн, но у них 12 команд. В Англии, Германии, Франции очень сильные клубы. Естественно, если сильные клубы, то и очень сильные сборные. Конечно, мы видим, что нам очень много надо работать над увеличением клубов. У нас сейчас их 8, а хотим, чтобы в 2020 году их было 10. Будем над этим работать. Хотим, чтобы в 2021 году было 12 или 14 клубов. «Я двумя руками за VAR» В последнее время на всех топ-турнирах активно применяется система VAR, что в мужском, что в женском футболе. В перспективах белорусского футбола как скоро она будет применяться и на наших стадионах? Вы верите в прогресс?