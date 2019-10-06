«Нужно стараться выходить с холодной головой». Сергей Сапего о сезоне в «Принс Альберт», кэмпе НХЛ и родном «Витебске»

Они отправились покорять минорные лиги, чтобы в будущем, возможно, заблистать на миллионную аудиторию. Среди соискателей заокеанского счастья – Сергей Сапего. В 2019 году он будет защищать цвета действующего чемпиона хоккейной лиги восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерз».

Белорусов в сильнейшей лиге планеты – национальной хоккейной – к сожалению, нет. Однако это вовсе не означает, что мы не представлены на другом континенте. Наши молодые дарования пробовали свои силы в главных командах НХЛ, но ни один не смог закрепиться.

Новости Беларуси. Вот кому не нужно учиться организовывать шоу, так это заокеанским функционерам. Причем это не зависит от вида спорта, сообщили в программе «Неделя спорта». Будь то супербоул, матч НБА или же НХЛ. Это не просто соревнование. Это отдельное действо, которое завораживает и впечатляет.

Сергей Сапего, защитник ХК «Ньюфаундленд»:

Это было очень здорово. Сложно передать радость, которую испытал узнав, что меня ждет. В первую очередь потому, что удалось поработать над компонентами, которым почти не уделяли внимания в WHL. Получил колоссальный опыт.

«Нужно стараться выходить с холодной головой»

Наталья Федорцова:

Насколько волнительно было выходить на лед в выставочных матчах НХЛ?

Сергей Сапего:

Конечно, волнение всегда есть на каждой игре вне зависимости от лиги или соперников. Нужно стараться выходить с холодной головой. Но нужно уметь абстрагироваться от эмоций: ты показываешь лучшее, что умеешь.

Наталья Федорцова:

Что сказали тренеры по итогам кэмпа?

Сергей Сапего:

Когда все завершилось, общался не столько с коучами, сколько с менеджерами клуба. Им понравилось, как я проявил себя на кэмпе. Сказали: «Старайся дальше, будем за тобой следить».

Наталья Федорцова:

Также ты был на кэмпе в фарме «Торонто», сильно различаются уровень WHL и АХЛ

Сергей Сапего:

Вообще сравнивать их будет неправильно. Это две абсолютные разные лиги, которые нельзя ставить в один ряд. Выводы по предсезонке? Нужно совершенствовать все в равной степени, поэтому буду улучшать свои, стараться хорошо показать себя в ECHL, чтобы взяли в АХЛ. А там уже начать работать на НХЛ.

Наталья Федорцова:

По очкам минувший сезон для тебя сложился успешно. Однако первый год за «Принс Альберт» был не таким ярким. Что повлияло на это?

«Прошлый сезон для меня сложился очень успешно. Могу его уверенно занести себе в актив»

Сергей Сапего:

Да, действительно, прошлый сезон для меня сложился очень успешно. Могу его уверенно занести себе в актив.

Позапрошлый год был сложнее: меня обменяли в «Принс Альберт», и сразу было сложно влиться в коллектив. Поиграв там месяц, получил тяжелую травму руки и выбыл на два месяца. После этого было достаточно тяжело опять начать играть.

Наталья Федорцова:

Меньше чем за год у тебя были МЧМ, Кубок Эда Чиновета, кэмпы НХЛ и АХЛ, переход в ECHL, что из этого стало самым значимым?

Сергей Сапего:

Все эти события очень важны для меня. Побывать на чемпионате мира, на Мемориальном кубке, на всех многочисленных кэмпах – большой опыт для меня, который, надеюсь, не пройдет бесследно. Сейчас впереди сезон в ECHL. Со многими ребятами уже успел раззнакомиться: порядка 15 человек были со мной в лагерях НХЛ, потом с ними работали на кэмпе АХЛ.

Наталья Федорцова:

Прошли первые товарищеские матчи в новой лиге, как ощущения?

Сергей Сапего:

Сейчас пошел более быстрый хоккей – скорости намного выше, плюс ребята борются за попадание в АХЛ. А там тебе остается один шаг до лучшей лиги мира, к которой все стремятся. Что касается моих целей на сезон, все достаточно прозаично: по максимуму помогать команде, побеждать в каждой игре и помочь клубу подтвердить чемпионский статус.

Наталья Федорцова:

В прошлом сезоне ты играл в одной команде вместе с нашим Лешей Протасом. Продолжаете общаться сейчас?