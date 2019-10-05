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БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси

05 октября 2019 18:18
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Новости Беларуси. В эти выходные проходит 24-й тур по футболу «Беларусбанк – Высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Важные 3 очка зарабатывает БАТЭ. Команда Алексея Баги в гостях оказалась сильнее «Слуцка».

БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси-1

В составе борисовчан отличились Скавыш, Вильюмссон и Милич. «Желто-синие» побеждают – 3:0. Борисовчане набирают 56 очков.

Также завершилась встреча между «Шахтером» и жодинским «Торпедо-Белаз». Победа осталась за «горняками» – 3:0.

БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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