БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В эти выходные проходит 24-й тур по футболу «Беларусбанк – Высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Важные 3 очка зарабатывает БАТЭ. Команда Алексея Баги в гостях оказалась сильнее «Слуцка».