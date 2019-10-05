Хоккей. «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно» в экстралиге «А»

Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился первый этап в хоккейной экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поймал победную волну жлобинский «Металлург».

Команда Эдуарда Валлиулина в родных стенах оказалась сильнее «Динамо» из Молодечно. За «стальных волков» отличились Соломонов, Полищук и Алексей Михнов в большинстве. Эта победа стала для «сталеваров» второй кряду.

Что же касается других результатов, то «Лида» одержала крупную викторию над «Могилевом». «Неман» был сильнее минской «Юности», а «Гомель» переиграл солигорский «Шахтер».