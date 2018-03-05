«Я думаю, наша команда к этому готова». Как дзюдоисты готовятся к Европейским играм? Репортаж СТВ

Глядя на этот бросок, может показаться, что освоить азы дзюдо – легко и просто. Но такое мнение ошибочно. Чтобы достичь серьезных результатов в боевом искусстве, оттачивать технику приходится годами. Как это и делает мастер спорта международного класса, член национальной команды по дзюдо. Никита Свирид, мастер спорта международного класса, член национальной команды по дзюдо Республики Беларусь:

Я тренируюсь вообще с 9 лет, выбор пал, потому что отец – тренер, поэтому он привёл меня на дзюдо. Сначала мне не очень понравилось, но потом, спустя какое-то время, я стал жить этим видом спорта. Тренируемся и дома, и за границей. За границей постоянно тренировочные сборы вместе со спаррингами, туда прилетает много людей, и там мы получаем много опыта.

Сейчас наши спортсмены тренируются с особым рвением. На них лежит большая ответственность. В следующем году в Минске пройдут Европейские игры, в программу которых включен и Чемпионат Европы по дзюдо. На масштабном форуме в данной дисциплине нашу страну представят лучшие из лучших. Леонид Свирид, главный тренер национальной сборной по дзюдо:

Отбора никакого проводиться не будет, нам дали 18 лицензий: 9 у девочек, 9 у мальчиков. Эти соревнования будут одним из этапов отбора на Олимпийские игры. И эти завоеванные очки будут идти в олимпийский рейтинг для дальнейшего попадания на Олимпийские игры.

Марина Слуцкая, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по дзюдо, член национальной команды по дзюдо Республики Беларусь:

Будет входить 7 весовых категорий у мужчин и 7 весовых категорий у женщин, а также командный турнир стенка на стенку среди смешанных команд, в которые входят 3 женщины и 3 мужчины в разных весовых категориях. Чемпионка Европы по дзюдо в весовой категории свыше 78 килограммов Марина Слуцкая – одна из главных претенденток на медали на Европейских играх. Её мечта – попасть на родину дзюдо – в Японию. И если все сложится удачно на предстоящем спортивном форуме, у неё появится такая возможность. Ведь именно страна восходящего солнца станет хозяйкой предстоящей Олимпиады.

Марина Слуцкая:

Мы где-то рады, что у нас будет проводиться такой престижный турнир, где-то это дополнительная ответственность. Будут родные и близкие, повышенная ответственность. Будем стараться подойти в оптимальной форме.

Минск уже хорошо знаком дзюдоистам из других стран, у нас проходило много престижных международных турниров. На предстоящих Европейских играх атлеты из 45-48 стран будут состязаться в одном из лучших спорткомплексов страны – «Чижовка-Арене». Леонид Свирид:

Больше всего я планирую, чтобы мои спортсмены были здоровы – это самое главное! Если они будут здоровы, они будут и жизнерадостные, и способные, и трудолюбивые, и стремиться завоевать медали. Я думаю, наша команда к этому готова. Я думаю, мы покажем хороший результат.