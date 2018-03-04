«Пусть белорусы стараются и зарабатывают». Президент о ситуации в белорусском хоккее

Новости Беларуси. После соревнований Александр Лукашенко пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями. По мнению Президента, финал «Снежного снайпера» ребята запомнят на всю жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь здесь можно было не только проявить себя, но и познакомиться с нашими именитыми олимпийцами. А это уж точно самый лучший стимул к дальнейшим победам.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это была наша общая идея с нашими олимпийскими чемпионками. Мы договорились, что народ должен их увидеть после этой блестящей победы (на Олимпиаде в Пхенчхане. – прим. СТВ). Но я разве мог остаться в стороне как самый большой болельщик? Мы решили таким образом прийти на стадион, чтобы увидели нас здесь зрители, решили устроить тут пальбу по мишеням.

Стреляли все неплохо. Люди разные, люди, которых я неплохо знаю, которые вместе со мной занимаются, бегают после работы в какой-то выходной день, стреляем по мишеням в Раубичах. Вот решили показать, что «любви все возрасты покорны». Есть такая хорошая фраза, можно ее перефразировать: «спорт полезен и покорен для любого возраста». И для моего, и для сынишки моего, которому всего 13 лет, и для олимпийских чемпионов, студентов, учителей, врачей. Это люди, которые любят спорт. Это пример того, что спортом надо заниматься, особенно лыжами. Поверьте, я занимаюсь многими видами спорта, но этот самый полезный, особенно для мужиков. Это такая идея не показушная, а чтобы привлечь всех, чтобы все пришедшие занимались этим прекрасным видом спорта.

Стороной не обошли и один из любимых видов спорта всех белорусов – хоккей. Журналисты поинтересовались мнением Президента насчет итогов выступления минчан в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, команда «Динамо-Минск» заняла 10 место в турнирной таблице Западной конференции.

