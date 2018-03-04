«Пусть белорусы стараются и зарабатывают». Президент о ситуации в белорусском хоккее
Новости Беларуси. После соревнований Александр Лукашенко пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями. По мнению Президента, финал «Снежного снайпера» ребята запомнят на всю жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь здесь можно было не только проявить себя, но и познакомиться с нашими именитыми олимпийцами. А это уж точно самый лучший стимул к дальнейшим победам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это была наша общая идея с нашими олимпийскими чемпионками. Мы договорились, что народ должен их увидеть после этой блестящей победы (на Олимпиаде в Пхенчхане. – прим. СТВ). Но я разве мог остаться в стороне как самый большой болельщик? Мы решили таким образом прийти на стадион, чтобы увидели нас здесь зрители, решили устроить тут пальбу по мишеням.
Стреляли все неплохо. Люди разные, люди, которых я неплохо знаю, которые вместе со мной занимаются, бегают после работы в какой-то выходной день, стреляем по мишеням в Раубичах. Вот решили показать, что «любви все возрасты покорны». Есть такая хорошая фраза, можно ее перефразировать: «спорт полезен и покорен для любого возраста». И для моего, и для сынишки моего, которому всего 13 лет, и для олимпийских чемпионов, студентов, учителей, врачей. Это люди, которые любят спорт. Это пример того, что спортом надо заниматься, особенно лыжами.
Поверьте, я занимаюсь многими видами спорта, но этот самый полезный, особенно для мужиков. Это такая идея не показушная, а чтобы привлечь всех, чтобы все пришедшие занимались этим прекрасным видом спорта.
Стороной не обошли и один из любимых видов спорта всех белорусов – хоккей. Журналисты поинтересовались мнением Президента насчет итогов выступления минчан в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, команда «Динамо-Минск» заняла 10 место в турнирной таблице Западной конференции.
Александр Лукашенко:
Провалили межсезонку, у нас не было фактически команды. Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Они обыгрывали чемпионов в этой хоккейной лиге, а потом проваливались, проигрывали командам, которые в подвале. Но надо понимать, что я им запретил, как раньше по 10-12 человек легионеров набирать.
Вы берите белорусов, пускай в пятерке будет один суперлегионер, который и научит, и на которого будут играть. Не надо создавать по три пятерки из легионеров, это огромные деньги мы на это тратим. Пусть белорусы стараются и зарабатывают.
Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в «Динамо». Два-три года надо, чтобы эта система устоялась и заработала. Горди (Горди Дуайер – прим. СТВ) такой преданный человек. Он сам хочет у нас работать и может. Молодых поставляем к нему ребят, чтобы учились. Поэтому посмотрим, мы сейчас будем договариваться. Пока они не выполнили условие: обещали в плей-офф войти, не вошли. Будем смотреть, что с ними делать.