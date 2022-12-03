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«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй

03 декабря 2022 14:21
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Новости Беларуси. Команда главы государства одержала вторую победу в 16-м сезоне Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря на льду столичной «Олимпик-Арены» она обыграла хоккеистов Гомельской области. Подробности.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-1

Болельщики не жалели сил, поддерживая спортсменов. Приятной неожиданностью стал приход на матч всей семьи лидера нашей легкоатлетической сборной.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-4

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:  
Наш первый поход семейный. Культурно образовываемся, болеем, поддерживаем команду. Эмоции очень драйвовые, суперские, сила духа чувствуется, поддержка просто супер.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-7

Я болею за команду Президента. Мне здесь нравится, как играют, и как болеют. Беларусь вперед!  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-10

Я получаю колоссальные эмоции оттого, что прихожу сюда, получаю наслаждение. Спорт всех объединяет, это здорово.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-13

Я думаю, что команда Президента выиграет всех, а команда Гомеля будет середнячком.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-16

Мы ждали этого, готовились, собирались. Для нас это праздник, очень здорово. Хорошая организация, все болеют, все дружные. Желаем команде только удачи.  

«Я болею за команду Президента». Анастасия Мирончик-Иванова пришла на хоккей с семьёй-19

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# Хоккей Беларуси # Анастасия Мирончик-Иванова # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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