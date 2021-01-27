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«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха?

27 января 2021 14:07
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Зима – время становиться на коньки. Но кто-то не снимает их круглый год, посвящая все время красивому спорту. В фигурное катание Анастасия Сидоренко пришла совсем малышкой. Сейчас ей 15, 11 из них она посвятила спорту. И ни в каком другом амплуа себя не представляет. Как фигуристка Анастасия Сидоренко начала свой спортивный путь и что важно для достижения успеха, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -1

Анастасия Сидоренко, фигуристка:
Фигурное катание – это моя жизнь. Все началось довольно необычно. Меня мама в три с половиной года позвала и говорит: «Настя, не хочешь ли ты пойти один раз покататься?» Ну, я маленькая, не понимаю, я думала, это как аттракцион на один день, повеселиться.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -4

Родители стали приводить ее на каток ежедневно и с каждым разом получалось все лучше и лучше.

Анастасия Сидоренко:
Как-то мне так понравилось, что я дальше и продолжила сама, в любом случае посвятила бы спорту. Я без спорта жить не могу. У меня вся семья спортивная.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -7

Настя уже исколесила полмира, открыла для себя много новых мест. И все же самым прекрасным для нее стал один из белорусских городов, где девочка получила свою первую награду.

Анастасия Сидоренко:
Когда я выступала первый раз у нас в Беларуси в Гомеле в шесть лет, выступала со старшей категорией, тогда заняла первое место. Вот это было, наверное, необъяснимое чувство, когда первая победа. Я была на седьмом небе от счастья.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -10

Есть у юной спортсменки и свои кумиры, на которых хочется равняться.

Анастасия Сидоренко:
Из девочек это, наверное, Алина Загитова и Евгения Медведева. Мне очень нравится их хореография и как они показывают себя на льду. Этому надо поучиться. А из мальчиков – это Хавьер Фернандес. Мне очень нравятся прыжки. Например, у Хавьера Фернандеса очень красивые четверные. Когда изучала прыжки, сама сидела дома, смотрела на его прыжки и старалась потом как-то запоминать, то есть я училась по его технике.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -13

Как и в любом спорте, в фигурном катании есть место травмам. Одну из них спортсменка получила год назад, но духом не упала. Пришлось долго восстанавливаться, но несмотря на это, Анастасия не потеряла энтузиазм и двигается дальше.

Анастасия Сидоренко:
Такое бывает, конечно, но это очень редко. За всю мою карьеру было только один раз, когда я получила травму – перелом ноги. Вот тогда был момент, но мне помогли вернуть эту веру: мой тренер, мама и все мои близкие. Мне очень нужна поддержка, чтобы со мной были всегда рядом, особенно поддержка тренера – это для меня самое главное.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -16

Фигуристка раскрыла собственный секрет успеха. Главное условие – стойкий характер.

Анастасия Сидоренко:
Вера в себя. Очень легко ее потерять, опустишь нос и раз – что-нибудь повредил себе. Это все-таки спорт. Поэтому надо всегда верить в себя, если веришь – все получится. Я не считаю никогда свои победы. Плохая примета считать их. Поражения тоже не считаю, стараюсь сразу забывать. Для меня это как плохой сон.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -19

Со своим тренером, который сыграл в жизни Анастасии ключевую роль, девушка познакомилась совершенно случайно.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -22

Александр Морозов, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки:
Получилось так, что не я выбрал Настю, а Настя выбрала меня. Она сказала своей маме, что она хочет заниматься у этого тренера. С этой девочкой меня связывает уже часть моей жизни. Она вошла в мою жизнь как моя ученица, как практически член моей семьи уже, потому что мы проводим много времени вместе, каждый день встречаемся уже много лет.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -25

Теперь они неразлучны: проводят тренировки, готовятся к соревнованиям и вместе покоряют вершины. В свои 15 лет Настя во многом преуспела и тренер не скупится на похвалу.

Александр Морозов:
Она способная девочка, талантливая. Ну, как всегда у девочек, у нее бывают свои проблемы, капризы иногда. Но в целом она очень хорошая спортсменка, очень хороший человечек, поэтому мне с ней работается очень хорошо, и мы идем вперед. Почти готовы выполнить норматив мастера спорта, вот она без пяти минут мастер спорта у нас. Мы надеемся, что скоро этот норматив ей будет подвластен. Она входит в число лучших фигуристок нашей страны.

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха? -28

Вот такая она – Анастасия Сидоренко. Трудолюбивая и способная фигуристка. Это имя, уверены многие, еще громко прозвучит в белорусском спорте.

# Белорусские спортсмены # Анастасия Сидоренко # Александр Морозов # Алина Загитова # Евгения Медведева # Хавьер Фернандес # Фотофакт

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