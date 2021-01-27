«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха?

Зима – время становиться на коньки. Но кто-то не снимает их круглый год, посвящая все время красивому спорту. В фигурное катание Анастасия Сидоренко пришла совсем малышкой. Сейчас ей 15, 11 из них она посвятила спорту. И ни в каком другом амплуа себя не представляет. Как фигуристка Анастасия Сидоренко начала свой спортивный путь и что важно для достижения успеха, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Сидоренко, фигуристка:

Фигурное катание – это моя жизнь. Все началось довольно необычно. Меня мама в три с половиной года позвала и говорит: «Настя, не хочешь ли ты пойти один раз покататься?» Ну, я маленькая, не понимаю, я думала, это как аттракцион на один день, повеселиться.

Родители стали приводить ее на каток ежедневно и с каждым разом получалось все лучше и лучше. Анастасия Сидоренко:

Как-то мне так понравилось, что я дальше и продолжила сама, в любом случае посвятила бы спорту. Я без спорта жить не могу. У меня вся семья спортивная.

Настя уже исколесила полмира, открыла для себя много новых мест. И все же самым прекрасным для нее стал один из белорусских городов, где девочка получила свою первую награду. Анастасия Сидоренко:

Когда я выступала первый раз у нас в Беларуси в Гомеле в шесть лет, выступала со старшей категорией, тогда заняла первое место. Вот это было, наверное, необъяснимое чувство, когда первая победа. Я была на седьмом небе от счастья.

Есть у юной спортсменки и свои кумиры, на которых хочется равняться. Анастасия Сидоренко:

Из девочек это, наверное, Алина Загитова и Евгения Медведева. Мне очень нравится их хореография и как они показывают себя на льду. Этому надо поучиться. А из мальчиков – это Хавьер Фернандес. Мне очень нравятся прыжки. Например, у Хавьера Фернандеса очень красивые четверные. Когда изучала прыжки, сама сидела дома, смотрела на его прыжки и старалась потом как-то запоминать, то есть я училась по его технике.

Как и в любом спорте, в фигурном катании есть место травмам. Одну из них спортсменка получила год назад, но духом не упала. Пришлось долго восстанавливаться, но несмотря на это, Анастасия не потеряла энтузиазм и двигается дальше. Анастасия Сидоренко:

Такое бывает, конечно, но это очень редко. За всю мою карьеру было только один раз, когда я получила травму – перелом ноги. Вот тогда был момент, но мне помогли вернуть эту веру: мой тренер, мама и все мои близкие. Мне очень нужна поддержка, чтобы со мной были всегда рядом, особенно поддержка тренера – это для меня самое главное.

Фигуристка раскрыла собственный секрет успеха. Главное условие – стойкий характер. Анастасия Сидоренко:

Вера в себя. Очень легко ее потерять, опустишь нос и раз – что-нибудь повредил себе. Это все-таки спорт. Поэтому надо всегда верить в себя, если веришь – все получится. Я не считаю никогда свои победы. Плохая примета считать их. Поражения тоже не считаю, стараюсь сразу забывать. Для меня это как плохой сон.

Со своим тренером, который сыграл в жизни Анастасии ключевую роль, девушка познакомилась совершенно случайно.

Александр Морозов, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки:

Получилось так, что не я выбрал Настю, а Настя выбрала меня. Она сказала своей маме, что она хочет заниматься у этого тренера. С этой девочкой меня связывает уже часть моей жизни. Она вошла в мою жизнь как моя ученица, как практически член моей семьи уже, потому что мы проводим много времени вместе, каждый день встречаемся уже много лет.

Теперь они неразлучны: проводят тренировки, готовятся к соревнованиям и вместе покоряют вершины. В свои 15 лет Настя во многом преуспела и тренер не скупится на похвалу. Александр Морозов:

Она способная девочка, талантливая. Ну, как всегда у девочек, у нее бывают свои проблемы, капризы иногда. Но в целом она очень хорошая спортсменка, очень хороший человечек, поэтому мне с ней работается очень хорошо, и мы идем вперед. Почти готовы выполнить норматив мастера спорта, вот она без пяти минут мастер спорта у нас. Мы надеемся, что скоро этот норматив ей будет подвластен. Она входит в число лучших фигуристок нашей страны.