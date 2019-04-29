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WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы

29 апреля 2019 20:46
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Новости Беларуси. В начале недели Всемирная женская теннисная ассоциация обновила свои рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из белорусских представительниц за минувшую неделю наибольшего прогресса добилась Виктория Азаренко. Неплохое выступление на турнире в немецком Штутгарте позволило белоруске взлететь сразу на 11 позиций. На одну строчку вверх удалось подняться Александре Саснович – Саша теперь 34-я. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сохранила прописку в топ-10, также свою позицию удержала и Вера Лапко. Возглавляет рейтинг по-прежнему японка Наоми Осака.

WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы-1

Также сегодня новые рейтинги опубликовала и Ассоциация теннисистов-профессионалов. У мужчин лучшим из белорусов является Илья Ивашко, который расположился на 118-й позиции. Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович.

WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы-4

# Теннис

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