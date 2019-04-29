WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы

Новости Беларуси. В начале недели Всемирная женская теннисная ассоциация обновила свои рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из белорусских представительниц за минувшую неделю наибольшего прогресса добилась Виктория Азаренко. Неплохое выступление на турнире в немецком Штутгарте позволило белоруске взлететь сразу на 11 позиций. На одну строчку вверх удалось подняться Александре Саснович – Саша теперь 34-я. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сохранила прописку в топ-10, также свою позицию удержала и Вера Лапко. Возглавляет рейтинг по-прежнему японка Наоми Осака.