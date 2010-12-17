Выступление ФК «Минск» в 2010 году – самое большое откровение и сенсация завершившегося чемпионата Беларуси

Из скромняг, обитавших в нижней половине турнирной таблицы в прошлые годы, горожане нежданно-негаданно для старожилов медальных разборок белорусского чемпионата обоснованно и солидно заявили о своих притязаниях на пьедестал 2010 года.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Я считаю, что сезон сложился удачно. Мы завоевали медаль. Мы заслужили эту награду, потому что на протяжении всего сезона шли в лидерах. На равных играли с нашими флагманами: с «БАТЭ», «Динамо».

В сентября-октября у нас получился небольшой спад в игре. Но хорошо, что так все закончилось. Мы финишировали на третьем месте.

Я рад за ребят, потому что в трудную минуту они все-таки не спасовали, а проявили свои лучшие человеческие качества. Считаю, что мы заслуженно завоевали эту награду.

Интересно отметить, что в минувшем чемпионате Беларуси команда Виталия Тараканова была по составу одной из, если не самой, стабильной в высшей лиге. Хорошо это или не очень, когда более 25 чемпионатных матчей за горожан провели только 14 футболистов.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что есть определенный костяк, на который можно рассчитывать. Он не подводит. С другой стороны, люди тоже устают. Считаю, что одним из отрицательных моментов, когда у нас был спад, является ротация состава. Все-таки, мне кажется, должно быть не 14, а немного больше футболистов, на которых можно рассчитывать.

Я думаю, что любой тренер хочет усиливать каждую линию. Тем более, что у нас по сезону были и проблемы в атаке. Хотя казалось, что наша атака с такими футболистами, как Осипенко, Лошанков, Разин, Шеряков, для белорусской лиги достаточно сильная. Но когда люди стали получать травмы, мы стали понимать, что все-таки нужны еще футболисты. Покупка того же Хидетоши была вынужденной мерой.

На сегодняшний день мы рассматриваем все варианты. Подписали контракты с Василюком еще по ходу сезона.

В этом сезоне одним из проблематичных мест в нашей команде была оборона. Поэтому также ищем футболистов в эту линию. Будем рады, если найдем добротного футболиста, который будет стабильно играть и помогать клубу.

В отличие от стабильности состава стабильного прохождения чемпионатной дистанции у горожан не получилось. Май и август подопечные Виталия Тараканова провели, фактически, безупречно. А вот сентябрь и октябрь у горожан вышли провальными: только одна победа при трех поражениях и трех ничьих.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Когда в прошлом году футбольный клуб «Минск» боролся за выживание, к нему так и относились, я считаю. А уже в этом сезоне, когда клуб стал реально претендовать на награды, то с нами стали играть по-другому.

К тому же в этот период у нас выпали несколько ключевых футболистов, которые определяли игру. Немного рано поверили, что можем завоевать медаль. Все это вкупе сложилось. И так получилось, что, проиграв раз, другой, наступила психологическая неуверенность у футболистов. Этот спад – результат.

Следующий сезон, наверняка, станет для горожан еще более серьезным испытанием, чем прошедший, бронзовый. Подопечным Виталия Тараканова предстоит подтвердить свой элитно-медальный статус и дебютировать в еврокубках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Готова ли к этому минская команда?

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Я думаю, что они играют в чемпионате Беларуси, но и попробовать себя на международной арене тоже хотят. Тем более, что у нас есть много опытных футболистов, которые это уже попробовали. И накал борьбы на международной арене все-таки отличается от матчей нашего чемпионата. Мы будем готовиться.

К новым испытаниям с энтузиазмом готовится и наставник горожан.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Я считаю, что я еще молодой тренер, и в плане футбола, плане тактики что-то добавляется. Уверенность тоже приходит со временем. Но дискомфорта какого-то я не чувствовал. Могу сказать, что чувствую себя уверенно. А сколько тренер продержится на своем посту, зависит только от него самого.