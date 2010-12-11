13 декабря на льду «Бобруйск-Арены» стартует молодежный чемпионат мира по хоккею, в котором примет участие и сборная Беларуси

В 2007 году в Риге дорожку нам перебежали латыши, в 2008 в Керезау также принимающая сторона – Швейцарцы. Наконец, в прошлом году в Польше все решило единственное поражение от норвежцев, которые и стартовали в элиту. За исключением последнего случая закономерность ясна: хозяева в таких турнирах имеют преимущество.

Задачу, стоящую перед подопечными Олега Микульчика, обсуждать нечего – она очевидна. Главное, чтобы превратности судьбы не вмешались. Пока все в порядке: травмированных нет, и на тренировке на льду «Бобруйск-Арены» работал почти полный состав, 27 человек.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси (U-20):

Не приехал только Кирилл Готовец. Но за это уже не я отвечаю, а в его клубе. А так Рустам Азимов немного плечо повредил. Но он молодец, уже делает свое дело. А больше травмированных у нас нет.

Изначально знали, что Рома Граборенко сломался. Поэтому на него не рассчитываем. А у Олега Яковенко проблемы с визами. Он тоже не приедет.

В расширенном составе 15 игроков представляли клубы Молодежной лиги – по восемь от «Зубров» и «Юности». Еще числилось в родстере два легионера – Кирилл Готовец и Илья Силик. Оба из-за океанских юниорных лиг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Остальные выступают в экстралиге. Причем, пожалуй, лишь трое могут похвастать солидным игровым временем. Это гомельчане Михаил Хоромандо и Николай Сусло, а также Рустам Азимов из «Металлурга». Тем не менее, конкуренция за право выступить на чемпионате мира была большая. Даже сейчас, на последнем этапе отбора.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси (U-20):

Мы взяли всех. За три турнира их просмотрели и отобрали. Костяк сформировался. Знаем на кого рассчитывать.

Первоначальный отсев Олег Микульчик с помощниками провел по итогам двух спаррингов, в которых молодежке противостояла команда, составленная из фарм-клубом «Гомеля» и «Металлурга». В обоих сборная выиграла: 4:1 и 3:2. Шайбы забрасывали Николай Сусло, Алексей Автаев, Сергей Стась и Павел Степанов, а также Игорь Карабанов, отличившийся трижды.

По итогам спаррингов отправлены в клубы витебский вратарь Лукьянов, новополоцкий защитник Журба и нападающие Силик и Корсаков. Остальным осталось провести несколько тренировок. И все. 13 декабря – игра с Украиной.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси (U-20):

Я не знаю итальянцев, не знаю команду Великобритании. Знаком с Латвией.

Придется много играть в зоне, поэтому мы четыре дня работали по группам. Одна – на льду, одна – в зале. Больше мы уделяли игре в обороне.

Расписание турнира для белорусской сборной:

13 декабря (понедельник):

Украина – Беларусь

14 декабря (вторник):

Беларусь – Япония

16 декабря (четверг):

Беларусь – Италия

17 декабря (пятница):

Беларусь – Великобритания

19 декабря (воскресенье):

Латвия – Беларусь

Все матчи с участием белорусов начинаются в 19.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Надеемся, бобруйчане команду поддержат, ведь цены на билеты далеко не самые высокие: от двух до четырех тысяч рублей.