На подготовку Евро-2012 Украина потратит полмиллиарда долларов

В проект госбюджета Украины на 2011 год для подготовки проведения чемпионата Европы в 2012 году по футболу предусмотрено 6.1 миллиардов гривен, что составляет 577.3 миллиона евро.

Также в проекте госбюджета предусмотрено 1,5 миллиона гривен на реконструкцию и реставрацию культурных памятников и прочих ценностей в городах, где будут проводиться отдельные матчи Евро-2012.

Пока же в УЕФА высоко оценивают объем работ по подготовке чемпионата, которые были проделаны за последний год. Финальная часть чемпионата Европы пройдет в восьми городах: Гданське, Познани, Варшаве и Вроцлаве, а также в Киеве, Донецке, Харькове и Львове, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на РБК-Украина.

Джанни Инфантино, генеральный секретарь УЕФА:

УЕФА получил отчет по Евро-2012. Подготовка продолжается. В Украине стадионы в Харькове и Донецке уже готовы; строятся арены в Киеве и Львове. Реконструируются аэропорты, некоторые уже вводятся в эксплуатацию. Мы довольны, что все удастся завершить в срок. Сейчас мы запустили процесс практической реализации проектов в сфере охраны правопорядка, транспортного сообщения, логистики и прочего. Мы уверены, что совместными усилиями с федерациями и правительствами обеих стран все будет сделано вовремя, чтобы провести великолепное Евро-2012.

Тем временем генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Сергей Палкин заявил, что право на проведение финала ЧЕ-2012 Украина получила во многом благодаря философии УЕФА развивать восточноевропейские направления.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

Если вы посмотрите на философию развития УЕФА или ФИФА, то она двигается к востоку. Там понимают, что за этими рынками, за этой территорией, будущее. Поэтому сегодня Украина и получила право на проведение Евро-2012, Россия — на проведение чемпионата мира в 2018 году.