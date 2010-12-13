Белорусский теннисист Владимир Волчков рассказал о своих кулинарных пристрастиях, неудачном медовом месяце и спортивных начинаниях

Уют, красота, уверенность и безграничная любовь – составляющие этого гостеприимного дома. А его хозяева – теннисист с большой историей Владимир Волчков и его супруга Ольга. Познакомились они, как ни странно, в сети интернет. На каком сайте – тайна. Зато готовы откровенно поделиться со своим теперешним счастьем за завтраком.

Ольга Волчкова, супруга:

Для своего супруга я готовлю яблочный штрудель. Это его любимое блюдо, насколько я знаю.

Владимир Волчков, теннисист:

Есть еще пару блюд, которые мне лето напоминают. Ольга готовила кабачки под чесночным соусом. Вроде, просто, но мне очень нравится. У нее это очень хорошо получается.

На столе – только аппетитные блюда. А за столом – приятные разговоры о буднях и теплые воспоминания о свадебном дне.

Владимир Волчков, теннисист:

Так получилось, что мы отмечали нашу свадьбу в кафе хорошего знакомого. Ольга очень активно принимала участие в декорировании зала.

Ольга Волчкова, супруга:

Все гости были в восторге. Некоторые даже в шоке от того, насколько искренне и по-доброму прошло мероприятие.

Сладкое время медового месяца Волчковы решили провести под лучами теплого солнца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В горячем море и белых песках Турции. Но не тут-то было.

Владимир Волчков, теннисист:

На одной из экскурсий мы поехали в Памуккале, в надежде на то, что там отдохнем под солнцем. Тем более что там есть такое место, как бассейн Клеопатры. Оделись полегче, в шорты и майки. Приехали туда, а там был настоящий шторм. Нас сдувало с горы. Хорошо, что купили какие-то ветрозащитные плащи. И такие интересные фотографии получились: сумасшедший ветер, дождь, а мы в шортах и в сланцах.

Обязательное условия большого воскресного завтрака Волчковых – это встреча с родителями. Отец и мать Владимира не устают восхищаться красотой, умом и кулинарным талантом невестки.

Людмила Волчкова, мать Владимира:

Есть такие блюда, которые она очень хорошо готовит. Иногда я даже стесняюсь спросить ее о них. Я этим горжусь.

Отец, Николай Владимирович, за большим столом с радостью вспоминает первую теннисную школу Владимира. Те далекие годы, когда будущему успешному спортсмену было всего шесть лет, и он делал первые подачи на корте.

Николай Волчков, отец Владимира:

Первое время он прогрессировал больше всех. А потом пошла конкуренция, борьба. Надо было отстаивать свои позиции.

И Владимир удержался. Даже отказался от карьеры пловца.

Владимир Волчков, теннисист:

Пробовали немного заниматься плаванием. Пошли от школы на плавание. Тренер что-то увидел и предложил заняться. Но я ответил, что мне на теннисе интереснее. Там веселее, много ребят.

И еще. Низкий поклон моему первому тренеру, Коннику Вячеславу Ефимовичу. Потому что он был просто энтузиастом своего дела. Для нас он был эталоном и примером. Любовь к теннису именно Вячеслав Ефимович прививал.

Любовь к теннису была взаимной. Среди многочисленных наград и тарелка за второе место на Кубке президента Узбекистана, и хрустальная ваза победителя турнира ATP в Сан-Хосе.

Без главного чувства к своей работе ответственная игра с россиянином Михаилом Южным на Кубке Дэвиса могла бы иметь совершенно другой финал.

Владимир Волчков, теннисист:

Травма ноги была. Я уже и сам думал, как будем играть. А потом все так произошло, что в воскресенье утром стало понятно, что возможно мне надо будет играть. Была очень большая ответственность, ведь играли тогда дома, и хотелось победить. Столько людей пришло. Волнение просто зашкаливало.

Но победа была за Владимиром и всей белорусской командой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Память об этом знаменательном дне хранит бархатная шкатулка.

Эти кадры семейного альбома – лишь часть ярких страниц жизни Владимира Волчкова.

Мы уверены, что с каждым днем он будет наполняться сочными снимками, детским смехом, удивительными событиями и новыми достижениями.