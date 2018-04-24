Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»

22 апреля был заключительный день торжеств, на площадке возле Дворца спорта прошла выставка автотранспорта силовых структур. Состоялась семейная эстафета «Папа-мама-я – спортивная семья», а юные спортсмены были посвящены в динамовцы. «Динамо» сегодня это...

Андрей Боровский, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Большая организация, которая включает в себя 574 коллектива физической культуры 10 ведомств, министерств силового блока. Это порядка 82 тысяч человек, а также наших детско-юношеских спортивных школ. Думаем, как дальше развиваться, как открывать отдельные виды спорта, который у нас даже не культивируются пока еще в «Динамо».