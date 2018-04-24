Прямой эфир

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»

24 апреля 2018 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершились праздничные мероприятия посвященные 95-летию белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»-1

22 апреля был заключительный день торжеств, на площадке возле Дворца спорта прошла выставка автотранспорта силовых структур. Состоялась семейная эстафета «Папа-мама-я – спортивная семья», а юные спортсмены были посвящены в динамовцы. «Динамо» сегодня это...

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»-4

Андрей Боровский, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Большая организация, которая включает в себя 574 коллектива физической культуры 10 ведомств, министерств силового блока. Это порядка 82 тысяч человек, а также наших детско-юношеских спортивных школ. Думаем, как дальше развиваться, как открывать отдельные виды спорта, который у нас даже не культивируются пока еще в «Динамо».

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»-7

# Фотофакт # Отдых # Андрей Боровский

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»
24 апреля 2018 13:00

В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»

Юные чемпионы. Как развивалось дзюдо в Беларуси? С какого возраста можно заниматься дзюдо?
24 апреля 2018 06:53

Юные чемпионы. Как развивалось дзюдо в Беларуси? С какого возраста можно заниматься дзюдо?

Fed Cup. Беларусь – Словакия. Подводим итоги матча
23 апреля 2018 13:24

Fed Cup. Беларусь – Словакия. Подводим итоги матча