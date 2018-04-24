В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»

В 2018 году в соревнованиях приняли участие девочки из Беларуси, России и Украины в возрасте от четырех лет. Они представили на суд публики и жюри свои номера. Проигравших в этих соревнованиях не было, а в выигрыше остались абсолютно все участники, получившие от организаторов призы.

Владимир Тананайко, председатель Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики:

Это по сути, массовый вид спорта. Он не ограничивает девочек по своим физическим и спортивным возможностям. К нам приводят заниматься от 3,5 лет и до 14 лет на любом этапе возрастного развития. Эстетическая гимнастика – это безопасный вид спорта, чем он привлекателен для родителей, которые ведут сюда своих девочек, чтобы приобрести грацию, эстетику, походку, уметь выглядеть красиво, вести себя эстетично в обществе. Это еще и вырабатывает командный дух. Здесь все друг за дружку, девочки все поддерживают друг друга и очень переживают, если что-то у кого-то не получается.