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В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»

24 апреля 2018 13:00
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Новости Беларуси. Море эмоций, взволнованных детских лиц и их родителей. В Минске прошел 7 турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»-1

В 2018 году в соревнованиях приняли участие девочки из Беларуси, России и Украины в возрасте от четырех лет. Они представили на суд публики и жюри свои номера. Проигравших в этих соревнованиях не было, а в выигрыше остались абсолютно все участники, получившие от организаторов призы.

В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»-4

Владимир Тананайко, председатель Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики:
Это по сути, массовый вид спорта. Он не ограничивает девочек по своим физическим и спортивным возможностям. К нам приводят заниматься от 3,5 лет и до 14 лет на любом этапе возрастного развития. Эстетическая гимнастика – это безопасный вид спорта, чем он привлекателен для родителей, которые ведут сюда своих девочек, чтобы приобрести грацию, эстетику, походку, уметь выглядеть красиво, вести себя эстетично в обществе. Это еще и вырабатывает командный дух. Здесь все друг за дружку, девочки все поддерживают друг друга и очень переживают, если что-то у кого-то не получается.

В Минске прошёл турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2018»-7

# Художественная гимнастика # Фотофакт # Владимир Тананайко

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