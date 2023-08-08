Выше всяких похвал. Белорусские легкоатлеты с успехом выступили на II Играх стран СНГ

Выше всяких похвал на II Играх стран СНГ выступили и наши легкоатлеты. Их усилиями медальная копилка сборной полнилась 14 медалями, 5 из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На базе Республиканского центра олимпийского резерва в метании копья равных не было белорусу Илье Гуще. Спортсмен в своей лучшей попытке отправил копье на отметку 56 метров и 49 сантиметров и снял все вопросы о чемпионстве.

Ждал успех белорусскую команду и в метании диска. Юная Эльмира Лаврова отправила снаряд на 41 метр и 37 сантиметров и завоевала золото игр. Отпраздновать победу девушка отправилась к трибунам, где ее ждал самый близкий и дорогой человек – мама.

Это моя мама. Спасибо ей за все!

Эльмира Лаврова, чемпионка II Игр стран СНГ:

Огромное спасибо моей маме! Она все время меня поддерживала, как я была на сборах, тренировалась. Ирине Николаевне тоже хочу сказать отдельное спасибо. Она меня все это время тренировала. Хочу сказать Санычу, Олегу Шамиловичу, Сергею Ивановичу – всем тренерам, кто меня учил этому великолепному виду спорта, большое спасибо! Бабушке, дедушке я передаю привет, сестре, крестному. Всем своим близким я передаю привет и люблю их.

Кипела соревновательная жизнь и на стадионе «Динамо». Именно здесь спортсмены проводили финальные соревнования Игр. Выступления белорусов принесли нам три кругляша. Отличись и парни, и девушки. Илья Коребо выиграл забег на 60 метров с барьерами. Дистанцию он преодолел за 8,40 секунды, и это его новый личный рекорд.

В женском пятиборье равных не знала Елизавета Ситкевич. Ближайшую оппонентку она опередила на 59 очков.