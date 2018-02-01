Белорусские спортсмены 1 февраля отправляются в Пхенчхан

Новости Беларуси. В столице зимних Олимпийских игр наших ребят уже ждут. Передовая группа белорусской делегации, которая прибыла сюда накануне, подготовила для спортсменов комнаты для проживания, изучила логистику и провела аккредитацию всех участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, в белорусской делегации 32 атлета, которые поборются за медали в шести видах спорта. Особые надежды белорусские болельщики связывают с нашими именитыми спортсменами Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, Антоном Кушниром и Аллой Цупер. Зимние старты пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Будет разыграно 102 комплекта медалей в семи видах спорта.