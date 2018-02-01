Олимпийская деревня официально открылась в Пхёнчхане

Новости мира. В Южнокорейском Пхенчхане официально открылась Олимпийская деревня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь подняты флаги всех государств, представители которых выступят на зимних стартах-2018.

Деревня разбита на два кластера. Один из них расположился в горах, другой находится на побережье. В общей сложности проживать здесь будут более 6000 человек.