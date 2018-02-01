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Олимпийская деревня официально открылась в Пхёнчхане

01 февраля 2018 08:42
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Новости мира. В Южнокорейском Пхенчхане официально открылась Олимпийская деревня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийская деревня официально открылась в Пхёнчхане-1

Здесь подняты флаги всех государств, представители которых выступят на зимних стартах-2018.

Олимпийская деревня официально открылась в Пхёнчхане-4

Деревня разбита на два кластера. Один из них расположился в горах, другой находится на побережье. В общей сложности проживать здесь будут более 6000 человек.

Олимпийская деревня официально открылась в Пхёнчхане-7

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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