Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: хоккей пользуется особой любовью и вниманием нашего народа

Новости Беларуси. Лёд тронулся. Беларусь уже в 13 раз не изменяет традиции первых дней Нового года. Участники Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси скрестили клюшки. В 2017 году для участия в ледовых баталиях прибыли представители, внимание, 14 государств.

Уникальная сборная Балкан объединила хоккеистов из 8 стран.

Беларусь по традиции представляет команда главы государства. Ещё особенность нынешних состязаний в том, что абсолютно все игры проходят на двух площадках «Чижовка-арены», что, безусловно, удобно для болельщиков.

В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки с хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности этого поединка прямо сейчас узнаем у моего коллеги Евгения Горина. Он на прямой связи со студией из самого эпицентра ледовых баталий. Женя, добрый вечер! Команда из Эмиратов уже не новички на минском льду – этим вечером они наши соперники? На чьей стороне шайба?

Евгений Горин, СТВ:

Игорь, добрый вечер.

Шайба на стороне команды Президента.

Только что завершился первый период, он завершился со счётом 3:0. Ведут белорусы. Счёт был открыт фактически уже на первых минутах, и вторая шайба себя также долго не заставила ждать. Белорусы традиционно одни из и лидеров турнира. За всю историю на счету нашей команды 9 золотых медалей и 3 серебряных, а это 13 соревнования.

Замечу, за это время ни одной бронзы, а это говорит о многом.

Сборная Арабских Эмиратов не впервые на турнире, но можно сказать они пока ещё новички. Популярность к хоккею у них в стране растёт и мастерство год от года. Заниматься хоккеем, когда на улице жара под 40, это очень непростое занятие, но, тем не менее, престижное. И сейчас у нас есть возможность узнать мнение зрителей о том, как же прошло открытие турнира и какие у них вообще эмоции.

Болельщики:

Интересно, я на таких мероприятиях никогда не была. Это вообще мой первый раз на хоккее. Море хороших эмоций, позитивных, чего-то хорошего, приятного.

Все 13 лет ходим. И на «Минск-Арену» ходим и в Дворец спорта ходили. Как только он открывался, мы все время ходим. Даже продавали буклеты, где были команды с их автобиографиями, и мы следили всегда, и заполняли календарь, кто сколько забил голов.

Атмосфера турнира развивающая, на самом деле интересно смотреть, когда не подстроено ничего, а на самом деле играют хоккеисты, есть и травмы, все бывает.

Женя, будем болеть, конечно же, за наших. Пока перерыв. 3:0 в пользу команды Президента Беларуси. Ну а здесь же часом ранее прошла церемония открытия турнира – всегда это невероятно красочное зрелище – эдакий спектакль на льду – так что же было сегодня?

Евгений Горин, СТВ:

Игорь, состоявшаяся церемония открытия турнира, в очередной раз подтвердила, что неспроста турнир называют неофициальным Чемпионатом мира среди любителей. Она была яркая, красочная, и я отмечу, что не всякие открытия Чемпионатов мира по хоккею могли бы похвастаться такой феерией. За время, что существует турнир, он сумел стать настоящим праздником для поклонников игры на льду. В 2017 году за кубок приехали сразиться 8 команд: от Финляндии до Объединённых Арабских Эмиратов. Есть в составах и самые настоящие звёзды, такие как Мирослав Шатан – чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

Победитель определится за четыре дня на льду «Чижовка-Арены».

Рождественский турнир запомнится своими поединками. А в церемонии открытия принял участие глава государства. Предлагаю посмотреть и послушать его речь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

Хоккей пользуется особой любовью и вниманием нашего народа. Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд.

Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа,

смогут познакомиться с Беларусью, ее историей, культурой, обрести новые интересные контакты. Ведь спорт – это лучшая форма народной дипломатии.

Дорогие друзья, я хочу поздравить всех участников, зрителей нашего замечательного турнира с Новым годом и Рождеством. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в каждом доме воцарятся мир, благополучие и счастье. XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси объявляю открытым.

Женя, и все же главная сенсация турнира – сборная Балкан. Целое созвездие хоккеистов объединила небывалая команда в истории Рождественского турнира – главное слово объединила. Так как, Женя, они уже показали тот самый настоящий интернациональный командный дух?

Евгений Горин, СТВ:

Действительно, Игорь, можно сказать, что Рождественский турнир объединяет, а сборная Балкан ­– это маленькая сенсация Рождественского. Дело в том, что команд действительно 8, но представителей стран 15 и получается, что это самый представительный Рождественский турнир.

Видимо, наступает время, когда эти соревнования становятся и хорошей площадкой для обмена опытом в области хоккея.

В 2017 году запланирован ряд таких мероприятий как раз со сборной Балкан. Она и выступает впервые и состоит из хоккеистов нескольких государств: Болгарии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии.

В Минске у них будет возможность не только скрестить клюшки, но и обсудить стратегию развития хоккея в регионе,

оценить белорусский опыт, в том числе и организацию Чемпионата мира. Идея такого формата обмена опытом пришла в голову Сергею Гончарову – члену совета Международной федерации хоккея, а также заместителю председателя Федерации хоккея в Беларуси. И сейчас есть возможность узнать у него, какие масштабные спортивные соревнования ждать белорусам.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь:

Желающих участвовать в Рождественском турнире больше чем мест, и, таким образом, нам удалось сразу представителей из 8 стран пригласить. Для нас это очень важно, потому что, вы знаете,

мы будем подавать опять заявку на проведение Чемпионата мира в Минске,

а это как раз те люди, которые будут принимать решение. И это здорово. Что у них есть возможность посмотреть, чтобы мы рассказали. И они все в восторге, для них это как Чемпионат мира.

Евгений Горин, СТВ:

Год от года конкуренция на турнире растёт, хозяевам все сложнее отстаивать натиск гостей.

Но, конечно, это не только спортивное событие, но и зимний праздник для минчан и гостей столицы.

Здесь, у «Чижовка-Арены» развернулись и ярмарки, гуляет народ, звучат песни. Днём был концерт. Кроме возможности хорошо провести время, Рождественский турнир ­– это ещё благотворительность:

игроки команд ездят в интернаты и дарят деткам подарки, учат играть в хоккей.

Но а мы возвращаемся в «Чижовка-Арену», где недавно завершился первый период встречи. Впереди у нас второй. Я напомню, что счёт на текущий момент 3:0, ведёт команда Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.