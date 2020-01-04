«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Матч, которого еще не было. Рождественский турнир преподносит очередной сюрприз – клюшки скрестили сборные Беларуси и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это центральное состязание дня, для многих поклонников хоккея – одна из самых ожидаемых игр. За ходом поединка следит наш корреспондент – Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Для начала отмечу атмосферу на трибунах. Здесь практически аншлаг. Собралось уж точно больше 5 тысяч зрителей. И все болеют за нашу команду. Как следствие – пока победный счет. После первого периода - 3:0.

Стоит учесть, что мы играем против сильного соперника. Сборная США – которая на Рождественском турнире впервые – заявила серьезный состав. Чего стоит только Джим Слейтер – бывший игрок НХЛ. Он выступал за «Атланту Трэшерз». И тем не менее, сборная Беларуси проявила себя хорошо, показывает атакующий хоккей. Первую шайбу забросил Константин Кольцов.

В турнире участвуют 12 сборных. Беларусь, как и прежде, представляет команда главы государства. Александр Лукашенко традиционно играет под номером 1. Вообще, Беларусь лидирует по числу побед в турнире. За всю его историю мы 12 раз занимали первое место. Россия – три раза. Ну а тем временем вот-вот начнется второй период поединка Беларусь – США.

Параллельно с этим матчем на малой арене проходит поединок между сборной Балкан и Китаем. Он начался буквально 5 минут назад. И еще одна немаловажная деталь. Выручку от продажи билетов на вечерние матчи направят на благотворительность. Средства достанутся воспитанникам Мозырского детского дома. Так что Рождественский турнир – еще и возможность подарить чудо тем, кто в нем так нуждается.