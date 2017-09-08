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«Это просмотр ближайшего резерва»: второй этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит в Заславле

08 сентября 2017 07:08
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Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле проходит второй этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Все сильнейшие спортсмены после завершения сезона и участия в «звездной регате» находятся в отпусках, но отсутствием массовости и конкуренции эти состязания не страдают, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Достаточно сказать, что на марафонских пяти тысячах метров на старт вышли по 52 байдарочника и каноиста, а также 20 девушек.

«Это просмотр ближайшего резерва»: второй этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит в Заславле-1

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Национальная команда сейчас в отпусках, а это просмотр того ближайшего резерва, который выступал на чемпионате Европы, на чемпионате мира молодежных. И в то же время, чтобы продлить сезон, те спортсмены, которые по каким-то причинам не попали на участие в чемпионат мира и Европы взрослые, эта гонка на конец сезона для них.

Отборы на чемпионаты мира и Европы проходят по итогам внутреннего первенства страны. На конец сезона приберегли неолимпийские дистанции, но и на них борьба идет интересная. Многие, кто сегодня «выстрелил» на гребных дорожках, попадают на карандаш тренерского корпуса национальной команды.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Кубок Беларуси, второй этап. Мы его просмотрели. Он не разочаровал ничем. Но самое главное: вроде, талантливые, вроде, способные, а потом они в жизни спортивной не устраиваются. От чего? Вот это больной для меня вопрос.

# Гребля # Владимир Шантарович

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