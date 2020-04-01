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Вячеслав Дурнов: «Уверены, что те 100 лицензий, которые мы планировали, будем иметь»

01 апреля 2020 17:09
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Дурнов рассказал, где будут готовиться к Олимпиаде спортсмены, завоевавшие лицензии

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мы планировали сколько – 100 лицензий, получили – 70. Эта отсрочка, может, нам на руку, может, что-то ещё произойдёт или нет?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Мы уверены, что те 100 лицензий, которые мы планировали, мы будем иметь. Перспектива в сторону увеличения – конечно, есть шансы.

Вячеслав Дурнов: «Уверены, что те 100 лицензий, которые мы планировали, будем иметь»-1

 

# Олимпиада 2020 # Вячеслав Дурнов # Игорь Марзалюк

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