Вячеслав Дурнов: «Уверены, что те 100 лицензий, которые мы планировали, будем иметь»

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Дурнов рассказал, где будут готовиться к Олимпиаде спортсмены, завоевавшие лицензии

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Мы планировали сколько – 100 лицензий, получили – 70. Эта отсрочка, может, нам на руку, может, что-то ещё произойдёт или нет?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы уверены, что те 100 лицензий, которые мы планировали, мы будем иметь. Перспектива в сторону увеличения – конечно, есть шансы.