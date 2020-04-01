Где проходят карантин белорусские спортсмены, вернувшиеся из-за рубежа? Рассказал Дурнов

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Сейчас спортсмены возвращаются со сборов. После сборов – 2 недели карантина. За чей счёт этот карантин? И сколько на сегодняшний день наших спортсменов на карантине?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

У нас на сегодняшний день приготовлено 4 республиканских базы и в наших регионах, в областях ещё 7 баз. То есть у нас 11 баз, которые принимают спортсменов, которые были за пределами на сборовых мероприятиях.

Так как эти сборовые мероприятия отменены, то, естественно, средства освобождаются, и мы организовываем сейчас карантинные мероприятия в рамках сборов. То есть там изолированные спортсмены. Это сейчас порядка 441 на сегодняшний день спортсмен у нас находится.

База «Раубичи», база «Заславль», база «Стайки», «Крыжовка», наш РГУОР, куда молодёжные сборные приезжают – тоже там выделено отдельное всё. И, наверное, смотрели, был репортаж недавно, как проходят такие мероприятия. Спортсменам создаём условия, возможности и для тренировок. Конечно, группы не пересекаются между собой. То есть приехавшие в одно время и более позже группы – они не пересекаются. Но возможность есть активность физическую свою восполнить. Стараемся сделать это правильно.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.