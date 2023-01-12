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Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Монастире

12 января 2023 19:38
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Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Юлия Готовко 12 января играли на турнире в тунисском Монастире категории 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Монастире-1

Юлия Готовко в матче 1/8 финала уступила француженке Элис Тубелло – 6:4, 4:6, 3:6. А Ирина Шиманович в четвертьфинальном поединке обыграла гречанку Сапфо Сакеллариди – 3:6, 5:7.

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# Теннис # Юлия Готовко # Элис Тубелло # Сапфо Сакеллариди # Фотофакт

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