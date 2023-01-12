Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Монастире

Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Юлия Готовко 12 января играли на турнире в тунисском Монастире категории 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко в матче 1/8 финала уступила француженке Элис Тубелло – 6:4, 4:6, 3:6. А Ирина Шиманович в четвертьфинальном поединке обыграла гречанку Сапфо Сакеллариди – 3:6, 5:7.