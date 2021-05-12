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Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат

12 мая 2021 13:20
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Новости Беларуси. Белорусы активно готовятся к летним Олимпийским играм. Для допуска к соревнованиям каждый спортсмен должен быть привит от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики просчитывают благоприятный период для вакцинации каждого атлета, чтобы это не повлияло на спортивную подготовку.

Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат-1

В целом в Минспорта в 2021 году делают ставку на сплав опыта и молодости. В частности, большие надежды на спортсменов, которые будут представлять легкую атлетику, греблю, художественную гимнастику, современное пятиборье. 85 спортсменов уже получили лицензии.

Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат-4

А вот с игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол, бадминтон, еще предстоит поработать внутри страны, чтобы выйти на лучшие результаты. К слову, в 2008 году белорусские баскетболистки на Олимпиаде в Пекине заняли шестое место.

Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат-7

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
От Олимпиады, конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены в хорошем настроении показали свой максимальный результат. Показывая свой максимальный результат, там уже будем видеть, на каком уровне этот результат по отношению ко всем остальным. Но то, что спортсмен должен сработать на максимум свой и подвести себя к этим соревнованиям в хорошей как физической, так и психологической форме, это самый важный аспект подготовки спортсмена.

Сразу за летними Олимпийскими играми в Токио состоится Паралимпиада. Нашу страну в ней собираются представлять около 30 спортсменов.

Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат-10

Белорусские паралимпийцы никогда не были в стороне. Они всегда возвращаются с медалями. И если кому-то не посчастливилось с победой, то это всегда топовые места в «шестерке». А для Людмилы Волчек это уже будет седьмая Олимпиада.

# Олимпиада 2020 # Вячеслав Дурнов # Людмила Волчек # Фотофакт

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