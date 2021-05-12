Вячеслав Дурнов: хотелось бы, чтобы на Олимпиаде спортсмены показали свой максимальный результат

Белорусские медики просчитывают благоприятный период для вакцинации каждого атлета, чтобы это не повлияло на спортивную подготовку.

Новости Беларуси. Белорусы активно готовятся к летним Олимпийским играм. Для допуска к соревнованиям каждый спортсмен должен быть привит от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в Минспорта в 2021 году делают ставку на сплав опыта и молодости. В частности, большие надежды на спортсменов, которые будут представлять легкую атлетику, греблю, художественную гимнастику, современное пятиборье. 85 спортсменов уже получили лицензии.

А вот с игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол, бадминтон, еще предстоит поработать внутри страны, чтобы выйти на лучшие результаты. К слову, в 2008 году белорусские баскетболистки на Олимпиаде в Пекине заняли шестое место.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

От Олимпиады, конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены в хорошем настроении показали свой максимальный результат. Показывая свой максимальный результат, там уже будем видеть, на каком уровне этот результат по отношению ко всем остальным. Но то, что спортсмен должен сработать на максимум свой и подвести себя к этим соревнованиям в хорошей как физической, так и психологической форме, это самый важный аспект подготовки спортсмена.

Сразу за летними Олимпийскими играми в Токио состоится Паралимпиада. Нашу страну в ней собираются представлять около 30 спортсменов.