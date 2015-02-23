Второе золото юниорского чемпионата мира по биатлону завоевала сборная Беларуси. В эстафете нашим девушкам просто не было равных! Динара Алимбекова стартовала первой и получила неплохое преимущество. Анна Соло это преимущество развила. Дарья Блашко, стартовавшая на последнем этапе, не растеряла лидерство и финишировала первой.

Поздравляем нашу команду!

С победой наших спортсменок поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дарья Блашко, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Болельщики просто молодцы. Они поддерживают очень сильно. Кричат, особенно на подъеме. Огромная поддержка. Трибуны тоже ревут, особенно когда финиш ехала.

Девчонки сделали задел, поэтому мне оставалось только справиться со стрельбой и с гонкой, не проиграть сильно, выдержать этот темп и все.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Эмоции переполняют. Играл гимн, мы с девочками чуть не плакали от эмоций. Это круто! Это очень мотивирует тренироваться дальше и показывать хорошие достойные результаты. На этом мы не останавливаемся.

Анна Соло, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Наши мальчики очень сильные. Надеюсь, что они очень хорошо пробегут. И завтра команды сильные. Хоть бы у них все получилось, конечно.

Напомним, чемпионат мира продлится до 24 февраля. Осталось разыграть 3 комплекта наград. 23 февраля за победу в эстафете будут бороться юноши, 24 февраля — юниоры и юниорки. В активе белорусской команды уже две золотые медали. Надеемся на «золотое продолжение»!