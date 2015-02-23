У белорусской команды есть все шансы пополнить копилку медалей 23 февраля на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров

Новости Беларуси. В «Раубичах» 23 февраля предпоследний соревновательный день чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. В эти минуты проходит эстафета 3 по 6 километров среди девушек в возрасте до 19 лет. Среди претенденток на победу и наша команда — Дарья Блашко, завоевавшая первое белорусское «золото» на этом чемпионате, Динара Алимбекова и Анна Соло.

Впрочем, подробнее о происходящем сейчас в «Раубичах» расскажет наш корреспондент Ольга Петрашевская.

Ольга Петрашевская, СТВ:

День защитников Отечества в «Раубичах» начался с обороны спортивной, причем первыми стартовали девушки, у юношей-спортсменов есть прекрасная возможность выспаться в праздник. На лыжне эстафета 3 по 6 км. Под белорусским флагом бегут лидеры нашей команды — Динара Алимбекова, Анна Соло и уже чемпионка нынешнего первенства Дарья Блашко. Причем на нашу золотую медалистку в этой гонке даже не двойная, а тройная надежда.

Дарья в эстафете стартует последней среди наших девушек, так что на ней будет, своего рода, ответственность решающего рывка. Не сложно предположить, что именно на финише развернется битва за секунды, которые в биатлоне в прямом смысле на вес золота. Кстати, эта гонка станет финальной для наших девушек на нынешнем юниорском первенстве, так что можно предположить, что наши стреляющие барышни из-за всех сил постараются показать свои лучшие результаты.

Болельщики:

— Мы приехали семьей. Болеем, конечно, за Беларусь.

— Я надеюсь на Беларусь. Думаю, что победят, поэтому приехали и поддерживаем.

Сразу по окончании гонки ждем эстафету среди юношей — 3 на 7,5 км. Парни нас, откровенно говоря, пока не очень радовали. Лучшей позицией по-прежнему остается 8 место Романа Шинкевича. Этот результат еще первого дня соревнования в лучшую сторону нашими ребятами пока не обновлен. Мы поинтересовались о перспективах наших юношей у тренера наших юниоров Александра Сымана.

Александр Сыман, тренер (Беларусь):

Чувствуется, конечно, что высокое давление для ребят. Учитывая, что самый главный чемпионат дома, очень много внимания к ним, нельзя сбрасывать со счетов, что они все-таки молодые еще ребята. Нет такого опыта международных соревнований. Они настроены по-боевому, настроены бороться до конца. Потенциал, конечно, есть. Мы все будем ожидать. Это биатлон, он совершенно непредсказуем, поэтому расставляет места совершенно по-разному. Будем надеяться и ждать гонки.

Напомним, чемпионат мира продлится до 24 февраля. 23 февраля эстафеты у юношей и девушек, а 24 февраля — у юниоров и юниорок. У белорусской команды есть все шансы пополнить копилку медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.