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Второе подряд поражение потерпели хоккеисты минского «Динамо» на «Кубке латвийских железных дорог»

14 августа 2017 18:27
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» проводят последние приготовления к новому сезону КХЛ, который стартует уже на следующей неделе. В эти дни «зубры» проверяют себя на турнире «Кубок латвийских железных дорог», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второе подряд поражение потерпели хоккеисты минского «Динамо» на «Кубке латвийских железных дорог»-1

13 августа наш клуб не устоял под натиском рижского «Динамо», ведя по ходу игры 2:0, но проиграв в итоге 2:3. Сегодня история повторилась в схватке с ярославским «Локомотивом».

Подопечные Горди Дуайера дважды захватывали лидерство (после шайб Китарова и Матерухина), но на заключительном отрезке отдали соперникам победу – 4:2.

В среду «бело-синие» сыграют в Риге с «Ак Барсом», после чего вернутся в Минск.

# Хоккей Беларуси

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