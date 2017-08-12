Прямая трансляция финала «Танкового биатлона» 12 августа будет идти на сайте Минобороны Беларуси

Новости Беларуси. Армейские международные игры вышли на финишную прямую. 12 августа на подмосковном полигоне Алабино состоится финальный заезд конкурса «Танковый биатлон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем примут и белорусские танкисты. За звание лучших они поборются с российской, казахстанской и китайской командами. Наблюдать за этим зрелищным событием теперь сможет любой желающий.

На сайте Министерства обороны нашей страны будет вестись прямая трансляция состязаний.

Тем временем из Казахстана вернулись белорусские военные, принимавшие участие в «Арми-2017». Наша команда показала хорошую подготовку и заняла второе место в конкурсе «Мастер артиллерийского огня».