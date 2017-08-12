Прямая трансляция финала «Танкового биатлона» 12 августа будет идти на сайте Минобороны Беларуси

Новости Беларуси. Армейские международные игры вышли на финишную прямую. 12 августа на подмосковном полигоне Алабино состоится финальный заезд конкурса «Танковый биатлон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем примут и белорусские танкисты. За звание лучших они поборются с российской, казахстанской и китайской командами. Наблюдать за этим зрелищным событием теперь сможет любой желающий.
На сайте Министерства обороны нашей страны будет вестись прямая трансляция состязаний.
Тем временем из Казахстана вернулись белорусские военные, принимавшие участие в «Арми-2017». Наша команда показала хорошую подготовку и заняла второе место в конкурсе «Мастер артиллерийского огня».
Сергей Русецкий, начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В ходе поведения соревнований нам пришлось столкнуться с определенными сложностями. Это, в первую очередь, климатические условия, которые отличаются от наших, в Республике Беларусь: жаркий климат, горная местность. Но, тем не менее, подготовка наших военнослужащих позволила выступить достойно и занять почетное второе место в конкурсе мастерства артиллерийского огня.
Армейские игры по традиции собирают военнослужащих из многих государств.
В 2017 году участие в состязаниях принимают команды 28 стран.
Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Игры проходят на территории пяти стран, в том числе и в Беларуси. Наши военные уже показали высокий класс в танковом биатлоне, соревнованиях кинологов, дисциплинах «Чистое небо» и «Снайперский рубеж».