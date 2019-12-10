«Всю команду поддерживаем». Рассказываем об атмосфере на матче Беларусь-Латвия в рамках молодёжного ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Мы перемещаемся в «Чижовка-Арену», где в эти минуты в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По оценке специалистов, эта встреча станет одной из ключевых в чемпионате.

О том, как складывается противостояние, расскажет Наталья Федорцова.