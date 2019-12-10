«Всю команду поддерживаем». Рассказываем об атмосфере на матче Беларусь-Латвия в рамках молодёжного ЧМ по хоккею
Новости Беларуси. Мы перемещаемся в «Чижовка-Арену», где в эти минуты в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По оценке специалистов, эта встреча станет одной из ключевых в чемпионате.
О том, как складывается противостояние, расскажет Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Мы практически чуть не стали свидетелями второго гола, но немного не сложилось. Наши ребята в матче против сборной Латвии, которая является основным нашим конкурентом, уже ведут в счете 1:0. Счет немного шаткий, ведь это концовка только первого периода.
Среди болельщиков в этот день также замечены и спортсмены. Какие у них ожидания от этой игры?
Даниил Бокун, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Победа на чемпионате и повышение до элитного дивизиона. Хорошие ребята, хороший состав. Коллектив, я думаю, там тоже отличный, поэтому все возможно. Всю команду поддерживаем.
О том, как организован турнир, мы смогли пообщаться с председателем турнира.
Игорь Немечек, председатель турнира:
Я думаю, что чемпионат мира, который пройдет в воскресенье, будет на таком же уровне, как проходит сегодня. Беларусь играет дома, и у нее есть только одна цель – выиграть этот турнир и на следующий год играть в Канаде.
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