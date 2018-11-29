«Всё зависит от нас». Бага о предстоящем матче БАТЭ с «Види»
Новости Беларуси. 29 ноября БАТЭ проведет очередной поединок в рамках Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе «желто-синие» сыграют с венгерским «Види».
Во многом эта игра может быть определяющей для борисовчан. Для того чтобы команде Алексея Баги сохранить шансы на выход в 1/16 турнира – нужна только победа.
Пока венгры с 6 балами занимают второе место в группе. БАТЭ после четырех поединков имеют только 3 очка. К слову, единственную победу на групповом этапе «желто-синие» добыли как раз таки в гостевом поединке с «Види». В стане борисовчан понимают всю важность сегодняшнего поединка.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Надо отдать должное и тренеру, и футболистам. Они понимают, что делать, делают это качественно, поэтому имеют 6 очков в такой непростой группе. Как они сыграют – сильнее или слабее – во многом зависит от нас. Не во многом, а практически во всем зависит от нас. Если мы заставим их обороняться – это будет одно, если мы будем своей игрой позволять им атаковать – это будет другое. Всё равно всё зависит от нас.
Максим Скавыш, нападающий ФК БАТЭ:
Нам нужна будет поддержка как никогда. Поэтому хотим пригласить наших болельщиков прийти и поддержать нас.
Обслуживать матч БАТЭ – «Види» доверено испанской бригаде арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
В другом матче нашего квартета лондонский «Челси» сыграет с ПАОКом.