«Всё зависит от нас». Бага о предстоящем матче БАТЭ с «Види»

Пока венгры с 6 балами занимают второе место в группе. БАТЭ после четырех поединков имеют только 3 очка. К слову, единственную победу на групповом этапе «желто-синие» добыли как раз таки в гостевом поединке с «Види». В стане борисовчан понимают всю важность сегодняшнего поединка.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Надо отдать должное и тренеру, и футболистам. Они понимают, что делать, делают это качественно, поэтому имеют 6 очков в такой непростой группе. Как они сыграют – сильнее или слабее – во многом зависит от нас. Не во многом, а практически во всем зависит от нас. Если мы заставим их обороняться – это будет одно, если мы будем своей игрой позволять им атаковать – это будет другое. Всё равно всё зависит от нас.