«Всё равно санкции когда-то закончатся». Тренер сборной России о подготовке спортсменов на Кубке Леднёва

Новости Беларуси. Третий этап Кубка имени Павла Леднева, который в эти дни проходит в белорусской столице, вновь собрал сильнейших пятиборцев из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов. Этот турнир имеет особое значение для представителей современного пятиборья. В отсутствие международных стартов на Кубке Леднева атлеты получают необходимую соревновательную практику. На минском этапе уже завершился предварительный раунд. В финальной части соревнований выступят 18 сильнейших пятиборцев.

Елена Нырцова, тренер сборных команд Республики Беларусь по современному пятиборью:

Есть, конечно, лидеры и наши: Полозков, Силкина, Прокопенко. В пуле по крайней мере хорошо прошли полуфинальную стадию. Конечно, мы на них рассчитываем и ожидаем самых высоких результатов. Мы очень мало с россиянами проводили турниры, утеряны были связи, мало было турниров совместных. Сейчас на эти турниры Россия великая со всех регионов съезжается. Причем есть возможность в Беларусь проще приехать, чем куда-то в другую страну. Поэтому собирается широкий классный пул спортсменов. Борьба достаточно жесткая происходит у нас здесь.

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному Пятиборью:

Этот турнир позволит нашим спортсменам не потерять форму, не потерять вкуса к занятиям современным пятиборьем и подготовиться. Все равно санкции когда-то закончатся, надо готовиться к тому, чтобы дать настоящий бой атлетам всего мира.