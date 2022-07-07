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Белорусские гимнасты вышли в финал Кубка России

07 июля 2022 14:26
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Новости Беларуси. Белорусские представители квалифицировались в финал многоборья на Кубке России по спортивной гимнастике, который начался в Калуге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гимнасты вышли в финал Кубка России-1

В решающую стадию сумели пробиться трое наших спортсменов. Это Олег Тесельский, Святослав Драницкий и Егор Шарамков. Лучший результат у Тесельского. Он 6-й. Но это еще не все. По итогам своих программ белорусы получили право выступить в финалах на отдельных снарядах. К примеру, тот же Шарамков стал лучшим в опорном прыжке. В женской квалификации многоборья наша Анастасия Сманцер открыла второй десяток.

# Спортивные соревнования # Олег Тесельский # Святослав Драницкий # Егор Шарамков # Анастасия Сманцер # Фотофакт

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