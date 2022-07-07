Белорусские гимнасты вышли в финал Кубка России

В решающую стадию сумели пробиться трое наших спортсменов. Это Олег Тесельский, Святослав Драницкий и Егор Шарамков. Лучший результат у Тесельского. Он 6-й. Но это еще не все. По итогам своих программ белорусы получили право выступить в финалах на отдельных снарядах. К примеру, тот же Шарамков стал лучшим в опорном прыжке. В женской квалификации многоборья наша Анастасия Сманцер открыла второй десяток.