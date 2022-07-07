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Минское хоккейное «Динамо» выйдет из отпуска 13 июля. Календарь предсезонных игр

07 июля 2022 13:13
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» представило план предсезонной подготовки и предстоящих контрольных матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» выйдет из отпуска 13 июля. Календарь предсезонных игр-1

Выход из отпуска у дружины запланирован на 13 июля. Тогда начнется первый тренировочный сбор. В конце месяца «зубров» ожидают два спарринга. 28 июля – с «Сибирью», 31-го – с «Северсталью». Затем дружина отправится на турнир в Сочи, где сразится с командой России, «Авангардом», «Адмиралом» и СКА. Затем «Динамо» вернется в нашу столицу и проведет еще один сбор. В его рамках запланированы дуэли с ЦСКА и «Адмиралом». Случится это в середине августа.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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