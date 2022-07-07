Минское хоккейное «Динамо» выйдет из отпуска 13 июля. Календарь предсезонных игр

Выход из отпуска у дружины запланирован на 13 июля. Тогда начнется первый тренировочный сбор. В конце месяца «зубров» ожидают два спарринга. 28 июля – с «Сибирью», 31-го – с «Северсталью». Затем дружина отправится на турнир в Сочи, где сразится с командой России, «Авангардом», «Адмиралом» и СКА. Затем «Динамо» вернется в нашу столицу и проведет еще один сбор. В его рамках запланированы дуэли с ЦСКА и «Адмиралом». Случится это в середине августа.