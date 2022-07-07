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Солигорский «Шахтёр» сыграл вничью со словенским «Марибором» в квалификации ЛЧ

07 июля 2022 12:42
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Солигорский «Шахтер» сыграл вничью со словенским «Марибором» в первом матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» сыграл вничью со словенским «Марибором» в квалификации ЛЧ-1

Соперника белорусов относили к разряду фаворита, однако наш клуб сумел выстоять и продемонстрировал весьма неплохую игру. В первом тайме больше шансов на успех имели хозяева. Во втором отрезке уже «калийщики» выглядели посолиднее. Правда, атакам нашего чемпиона не хватало остроты и точности. В итоге стартовые нули на табло так и не изменились. Ответный матч пройдет 13 июля в Турции.

# Футбол # Фотофакт

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