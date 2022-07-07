Солигорский «Шахтёр» сыграл вничью со словенским «Марибором» в квалификации ЛЧ

Соперника белорусов относили к разряду фаворита, однако наш клуб сумел выстоять и продемонстрировал весьма неплохую игру. В первом тайме больше шансов на успех имели хозяева. Во втором отрезке уже «калийщики» выглядели посолиднее. Правда, атакам нашего чемпиона не хватало остроты и точности. В итоге стартовые нули на табло так и не изменились. Ответный матч пройдет 13 июля в Турции.