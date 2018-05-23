«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна принципиальная дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впрочем, для «динамовцев» Минска эта игра была, пожалуй, еще более значимой. В 2017 году судьба чемпионства решилась как раз за счет личных встреч, так что важность победы в противостоянии с БАТЭ команда Сергея Гуренко понимала прекрасно.

Нерв поединка чувствовался на протяжении всей встречи, но если в первом тайме соперники выглядели на равных, во второй половине гости столичного «трактора» чувствовали себя увереннее минчан.