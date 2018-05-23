«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна принципиальная дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна принципиальная дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Впрочем, для «динамовцев» Минска эта игра была, пожалуй, еще более значимой. В 2017 году судьба чемпионства решилась как раз за счет личных встреч, так что важность победы в противостоянии с БАТЭ команда Сергея Гуренко понимала прекрасно.
Нерв поединка чувствовался на протяжении всей встречи, но если в первом тайме соперники выглядели на равных, во второй половине гости столичного «трактора» чувствовали себя увереннее минчан.
Игорь Стасевич, капитан ФК БАТЭ (Борисов):
Первый тайм мы играли немножко по необычной схеме с тремя центральными защитниками, поэтому у нас не очень хорошо получалась игра. Во втором тайме перешли на обычную схему в 4 защитника, поэтому стали лучше держать матч.
Преимущество БАТЭ воплотилось в гол на 74-й минуте. Мирко Иванич оформил выход на ворота Андрея Горбунова и открыл счет. И это был главный гол за всю игру, как итог – 1:0 в пользу БАТЭ.
В оставшееся время хозяева ответили разве что одним острым эпизодом с участием Николича, но... сербскому нападающему, похоже, в этом сезоне комфортнее раздавать результативные передачи, нежели забивать самому. Минимальный перевес БАТЭ в столь важном матче сохранился до финального свистка, отрыв борисовчан от преследователей теперь достиг 7 очков.
Евгений Яблонский, игрок ФК БАТЭ (Борисов):
В раздевалке поговорили и сделали выводы после первого тайма. Тренеры указали на ошибки, которые были в первом тайме, и вся команда сплотилась. Во втором тайме мы вышли более заряженными, быстрее начали играть и, как следствие, забили хороший гол и победили.