Прямой эфир

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

23 мая 2018 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна принципиальная дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-1

Впрочем, для «динамовцев» Минска эта игра была, пожалуй, еще более значимой. В 2017 году судьба чемпионства решилась как раз за счет личных встреч, так что важность победы в противостоянии с БАТЭ команда Сергея Гуренко понимала прекрасно.

Нерв поединка чувствовался на протяжении всей встречи, но если в первом тайме соперники выглядели на равных, во второй половине гости столичного «трактора» чувствовали себя увереннее минчан.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-4

Игорь Стасевич, капитан ФК БАТЭ (Борисов):
Первый тайм мы играли немножко по необычной схеме с тремя центральными защитниками, поэтому у нас не очень хорошо получалась игра. Во втором тайме перешли на обычную схему в 4 защитника, поэтому стали лучше держать матч.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-7

Преимущество БАТЭ воплотилось в гол на 74-й минуте. Мирко Иванич оформил выход на ворота Андрея Горбунова и открыл счет. И это был главный гол за всю игру, как итог – 1:0 в пользу БАТЭ.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-10

В оставшееся время хозяева ответили разве что одним острым эпизодом с участием Николича, но... сербскому нападающему, похоже, в этом сезоне комфортнее раздавать результативные передачи, нежели забивать самому. Минимальный перевес БАТЭ в столь важном матче сохранился до финального свистка, отрыв борисовчан от преследователей теперь достиг 7 очков.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-13

Евгений Яблонский, игрок ФК БАТЭ (Борисов):
В раздевалке поговорили и сделали выводы после первого тайма. Тренеры указали на ошибки, которые были в первом тайме, и вся команда сплотилась. Во втором тайме мы вышли более заряженными, быстрее начали играть и, как следствие, забили хороший гол и победили.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»-16

# Футбол Беларуси # Евгений Яблонский

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Илья Ивашко пробился в третий круг квалификации Roland Garros
23 мая 2018 19:39

Белорус Илья Ивашко пробился в третий круг квалификации Roland Garros

«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни
23 мая 2018 15:23

«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни

Работал в московском «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ». Названо имя нового главного тренера «Арсенала»
23 мая 2018 12:12

Работал в московском «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ». Названо имя нового главного тренера «Арсенала»