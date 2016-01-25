Встреча лидеров Экстралиги «Юности» и «Шахтера»: воля к победе гостей при оглушительной поддержке

Когда они сходятся, лед плавится, а воздух искрится от напряжения. Они – одни из самых непримиримых оппонентов в белорусском чемпионате. Даже рядовой матч регулярного первенства для них – принципиальная битва, а когда речь идет еще и о первом месте в турнирной таблице, то говорить о том, что каждая из команд играет только на победу, не имеет смысла.

А теперь ставки стали еще выше, ведь как раз накануне этого поединка стало известно, что в следующем сезоне в Континентальном кубке будет выступать победитель регулярного чемпионата страны, а триумфатор всего первенства отправится прямиком в Лигу чемпионов. Оформить путевку на международную арену уже менее чем через месяц, должно быть, неплохая мотивация.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

До окончания «регулярки» разыгрывается 21 очко, и говорить о каких-то Лигах чемпионов либо Континентальных кубках, я считаю, преждевременно. Понятно, что все хотят и туда, и туда. Это однозначно. Желание каждого тренера поработать на более высоком уровне, желание игроков поиграть на международной арене присутствует все время.

Ярослав Чуприс, капитан ХК «Шахтер»:

Он нас мотивировал и без Континентального кубка. У нас задача стоит занять первое место в «регулярке» и, естественно, взять Кубок Президента. Да, это хорошо будет, но мы хотим в Лигу чемпионов.

Однако заглядывать в далекое будущее, действительно, дело неблагородное. Так что вернемся к поединку, который на этот раз принимал малый лед «Чижовка-Арены». Болельщикам, привыкшим к простору на большой площадке комплекса, пришлось потесниться. Однако ярким и всегда сопровождающим своих любимцев фанатам «Шахтера» это явно не помешало поддерживать команду. На малой арене их было слышно как никогда громко.

А поддержка «Шахтеру» была действительно нужна, ведь первая половина встречи полностью осталась за игроками столичной дружины. Минчане владели инициативой и к 8-ой минуте второго периода вели 2:0. Но что-то для «Юности» пошло не так, быть может, сказалось отсутствие лидеров команды. «Шахтер» еще до второго перерыва одну шайбу отквитал, а на старте заключительной трети гости сумели цифры на табло сравнять – 2:2.

Ярослав Чуприс, капитан ХК «Шахтер»:

Матч шикарный. Жалко, что было так мало болельщиков. Но главное, что наши всегда здесь. И после 0:2 отыгрались, второй и третий период контролировали полностью, играли в свой хоккей, как мы должны, как умеем. Активно, агрессивно, жестко, с обилием бросков.

«Юность» растерялась, а вот «Шахтер», наоборот, еще больше воспрял духом, а потому и не удивительно, что команде из Солигорска удалось вырвать победу из сильных рук минской дружины. Решающую шайбу этого яркого противостояния записал себе в актив игрок «Шахтера» Артем Демков – 3:2, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Вытащили у «Юности» игру из-под 0:2 – это дорогого стоит. Поблагодарил ребят за характер, за самоотдачу, сражались до конца. Были вознаграждены. Спасибо

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

К сожалению, нет лидеров наших. Молодые ребята неплохо сыграли. Подарок мой на День рождения уже ушел.