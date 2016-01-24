Чемпионат Европы по индорхоккею: сборная Беларуси заняла 3 место

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по индорхоккею заняла 3 место на проходящем в Минске чемпионате Европы. 24 января в поединке за бронзовые медали наши девушки нанесли поражение соперницам из Германии 6:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любопытно, что эти сборные уже встречались на групповом этапе. Тогда успеха добились также белоруски. Сегодня голевые дубли у хозяек турнира на счету Риты Батуры и Кристины Попковой. Также заброшенными мячами отметились Светлана Богушевич и Анастасия Сыроежко.

Чемпионками Европы стали хоккеистки из Нидерландов. В финале они разгромили сборную Польши 6:2. Кстати, именно полячкам белоруски уступили в матче 1/2 финала.