«Всемирный женский хоккейный уикенд» прошёл на столичной «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси присоединилась к международной акции «Всемирный женский хоккейный уикенд», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. На льду главной арены страны совсем еще юные девочки смогли принять участие в мастер-классах, которые для них провели игроки женской сборной страны и минского «Динамо». Довольны остались все, в том числе и парни.

Никита Пышкайло, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Не ожидал сегодня так много девчонок увидеть. На самом деле это классно, что есть интерес, есть желание заниматься хоккеем. Крутое мероприятие, все, я думаю, получают удовольствие.

Никита Смирнов, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Что бросилось в глаза, так это азарт, они прямо рубятся, не как дети точно. Приятно находиться и делиться опытом.

Помогали постигать азы подрастающим спортсменкам и те, кто уже заигран в женской сборной.

Анна Бадеева, игрок женской сборной Беларуси по хоккею:

Очень приятно, что нас позвали, что мы можем девочкам, которые первый раз стоят на льду, показать, что-то объяснить, почувствовать себя в роли тренера. Я когда только начинала, я всегда об этом мечтала. И где только можно, мы об этом говорили. Вот, собрали нас, женскую команду, сейчас собирают еще девочек маленьких. И дай бог, все сложится, в Беларуси сделают женскую школу по всем годам.

Розовые джерси и шнурки. Даже на льду и с клюшкой в руках девочки остаются девочками. И вот вам интересный факт. Пару веков назад розовый был преимущественно мужским цветом. Считалось, что это, как и красный, цвет победителей. И молодые хоккеистки показывают, что спортивного характера им не занимать. Они бегают и не боятся падать. А даже если оступаются, то встают и бросаются выполнять установки с новой силой.

Никита Пышкайло:

Я очень удивлен. Все бегают и не боятся падать. Травмоопасный вид спорта, но им тут до лампочки.

Лидия Малявко, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею:

Девчонки такие классные, горят желанием играть. Это, конечно, непередаваемые ощущения. Бегают, выполняют различные упражнения, особенно любят играть очень сильно. Хоккей в Беларуси любят. И развивать этот вид спорта среди девушек необходимо.

Павел Михед, начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею Федерации хоккея Беларуси:

Это вид спорта, которого абсолютно не нужно бояться. О нем есть какие-то определенные стереотипы. И мы всеми силами пытаемся эти стереотипы развеять. Женский хоккей – это олимпийский вид спорта. И развивать его нужно. И судя по тому, что девочек много, все больше и больше начинают заниматься хоккеем, мы видим, что мы движемся в правильном направлении.