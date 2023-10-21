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«Витебск» разгромил «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

21 октября 2023 16:55
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня, 21 октября, насыщенный игровой день. За очки боролись лидеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» разгромил «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

«Витебск» дома разгромил действующего обладателя трофея «Металлург». Хозяева отправили в ворота гостей пять безответных шайб. Таким образом, «медведи» продолжают возглавлять турнирную таблицу. В активе дружины сейчас 32 очка после 18 игр. «Волки» же находятся на восьмой строчке – 17 баллов за 18 матчей.

«Витебск» разгромил «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Полные результаты всех субботних дуэлей на ваших экранах. «Гомель» был сильнее «Юности», а «Неман» – «Могилева».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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