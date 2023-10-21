«Витебск» разгромил «Металлург» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня, 21 октября, насыщенный игровой день. За очки боролись лидеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» дома разгромил действующего обладателя трофея «Металлург». Хозяева отправили в ворота гостей пять безответных шайб. Таким образом, «медведи» продолжают возглавлять турнирную таблицу. В активе дружины сейчас 32 очка после 18 игр. «Волки» же находятся на восьмой строчке – 17 баллов за 18 матчей.