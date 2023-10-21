«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге

Елизавета Багаева, игрок ВК «Минчанка»:

К сожалению, сегодня матч сложился именно так, не в нашу пользу. Мы старались. Четвертая партия – это что-то с чем-то. Начали плохо и закончили так же. К сожалению, в пятом мы не смогли то ли морально собраться и вылезти из этой ямы, пятый тоже не дожали. Поэтому итог – 2:3. Ну ничего, будем дальше... Мы не справились с подачей, не ослабили им прием, и они все довели, и нам было действительно тяжело на блоке сегодня. Они, наоборот, не в своем зале дали сильную подачу, с чем мы не справились. Это было наше самое провальное в этом матче действие.