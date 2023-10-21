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«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге

21 октября 2023 17:49
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» провели очередной матч регулярного сезона российской Суперлиги. На домашней площадке наши девушки уступили соперницам из краснодарского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге-1

Гостьи стартовали уверенно, выиграв первый сет – 25:23. Однако подопечные Пальчевской сумели записать в свой актив следующие две партии – 25:17, 25:22. Увы, но на большее запала белорусок не хватило. Российская дружина была сильнее в четвертом отрезке – 25:19. И перевела дуэль на тай-брейк, где и праздновала окончательную викторию со счетом 15:9.

«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге-4

Елизавета Багаева, игрок ВК «Минчанка»:
К сожалению, сегодня матч сложился именно так, не в нашу пользу. Мы старались. Четвертая партия – это что-то с чем-то. Начали плохо и закончили так же. К сожалению, в пятом мы не смогли то ли морально собраться и вылезти из этой ямы, пятый тоже не дожали. Поэтому итог – 2:3. Ну ничего, будем дальше... Мы не справились с подачей, не ослабили им прием, и они все довели, и нам было действительно тяжело на блоке сегодня. Они, наоборот, не в своем зале дали сильную подачу, с чем мы не справились. Это было наше самое провальное в этом матче действие.

«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге-7

Павел Забуслаев, главный тренер краснодарского «Динамо»:
Сегодня качество волейбола нашей команды не сказать чтобы было плохим, но не самым лучшим. Плюс кондиции физические были не самые лучшие, поболели чуть-чуть, травмы, не весь состав. Но самое главное, что в очередной раз проявили характер.

«Минчанка» уступила краснодарскому «Динамо» в российской Суперлиге-10

Следующий матч «Минчанка» проведет 25 октября против «Енисея» в Красноярске.

# Волейбол # Елизавета Багаева # Павел Забуслаев # Фотофакт

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