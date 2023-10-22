«Это шахматы на корте». Олимпийская чемпионка Макарова о современном теннисе

На неделе наши белорусы отметились в разных частях Азии на разных турнирах. Егор Герасимов – в Шэнь-Чжэне. Ирина Шиманович – в Тунисе, но а Александра Саснович – в Наньчане, ей то всего ничего не хватило, чтобы дойти до главного старта. А вот олимпийская чемпионка Рио, россиянка Екатерина Макарова прибыла в Минск, в ее гостевом плане значился ряд мероприятий, включая встречу с программой «Спорттаймер» на СТВ. Мы постарались поговорить с титулованной спортсменкой обо всем.

Чем старая школа тенниса отличается от новой? Екатерина Макарова, чемпионка Олимпийских игр – 2016 (теннис):

Мне очень понравилась дорога от аэропорта. Газон, леса, так все ухожено. Это настолько красиво. И даже, ну, как-то на первой минуте, я говорю: боже, как будто в Европу я попала. Юлия Силипицкая, СТВ:

Ну, мы в центре Европы! Екатерина Макарова:

Да, так и есть, но, в общем, мне очень приятно. Юлия Силипицкая:

Мне всегда интересно. Эволюция спорта – в данном случае, тогда уже тенниса, вспомнив 2000-й и сейчас. Насколько он изменился и что бросается в глаза? Екатерина Макарова:

2000-й, конечно, это пик тенниса,в России, да и в Беларуси тоже. Потому что очень много хороших спортсменов. Но это все-таки было про мышление, про тактику. Юлия Силипицкая:

Советского Союза еще школа? Екатерина Макарова:

Да, недостаточно все атлетично, но очень умно, грамотно, четко. Было очень интересно смотреть этот теннис, потому что часто же мы говорим, что теннис – это шахматы на корте. И, действительно, это были шахматы. Я помню, когда приходила на Кубок Кремля, смотрела и Настю Мыскину, и на Лену Дементьеву просто с таким восхищением, как это не все делали. А сейчас, нынешний теннис, он, конечно, более силовой. Юлия Силипицкая:

Агрессивный. Екатерина Макарова:

Да, очень активный, очень силовой. В общем, больше прямолинейным он стал. Потому что раньше не так сильно уделяли время общей физической подготовке, соответственно, просто спортсмены не могли много очень бегать, они за счет головы пытались обмануть. Юлия Силипицкая:

Больше интеллектуальный был. Екатерина Макарова:

Почему стали больше уделять время на физику? Потому что это предотвращение травм. И, соответственно, стала карьера профессиональная намного, чем она была раньше. Теннис пришел к пололку! Где черпать новые ресурсы? Юлия Силипицкая:

Теннис пришел к потолку и где же брать ресурсы, новые ресурсы? Где еще ресурсы? Психология?

Екатерина Макарова:

Конечно, мышление чемпиона, уверенность внутренняя, стойкость, стрессоустойчивость. Конечно, это сейчас такой один из, где можно это прибавить, и однозначно это нужно уже добавлять с юниорского возраста. Сейчас я абсолютно убеждена, я работаю с детьми, я вижу, что, во-первых, у них другое мышление, это другие дети, другого поколения. Юлия Силипицкая:

Согласна, они больше уже такие компьютеризированные, гаджетовые дети, а не уличные дети, которые на горке проводили по четыре часа. Екатерина Макарова:

Да, вот те, которые проводили на горке, они от природы более выносливы изначально были. Чем те дети, которые сегодняшние. То есть, у них недостаточно просто такой жизненной активности, соответственно, дальше идет эта выносливость, теряется концентрация, да, на нее, конечно, нужно время, время и стараться все-таки в какой-то степени воспитание чуть-чуть возвращать в то время, потому что оно было действительно очень сильное.

«Здоровье»! Что должен иметь игрок, чтобы побеждать на топовых турнирах? Юлия Силипицкая:

Что сегодня обязательно надо иметь игроку, чтобы побеждать на топовых турнирах? Екатерина Макарова:

Здоровье в первую очередь. Юлия Силипицкая:

Вот начали: говорить про здоровье в спорте. Екатерина Макарова:

Стрессоустойчивости в решающие моменты, чтобы ты мог справляться со своими эмоциями, со своими нервами, и в этот момент координирует свое тело, а не так, что мандраж захватил – и у тебя руки, ноги в разные стороны. Юлия Силипицкая:

Сколько должен знать тренер, который, в общем-то, воспитывает молодежь сегодня? Екатерина Макарова:

Поэтому я как раз после завершения карьеры стала наставником теннисистов, чтобы доносить эту мысль до тренеров, до молодых тренеров, опять же до родителей. Юлия Силипицкая:

Что первично? Екатерина Макарова:

Первично я анализирую всю ситуацию. То есть у меня есть моя авторская программа, где я провожу глубокий разбор спортсмена на уровнях техники, физики, психологии, мотивации. Юлия Силипицкая:

Это могут быть разные спортсмены или топовые спортсмены? Екатерина Макарова:

Это разные. Абсолютно. То есть программа от 7 лет, и, в принципе, старше до профессионалов. Я готовлю документ с рекомендациями, как нужно выстроить тренировочный план, какие упражнения. Юлия Силипицкая:

Эти рекомендации и планы на какой-то определенный тренировочный цикл?

Екатерина Макарова:

В среднем где-то 4-6 месяцев. И, соответственно, все с тренером это проговариваем. Они идут, внедряют, работают над психологией, родителем – с другой стороны какой их ребенок и как нужно его хвалить или критиковать, как его нужно мотивировать, чтобы он действительно воспринимал эту информацию. И, соответственно, реально есть очень классные результаты уже. Юлия Силипицкая:

То есть, я так понимаю, что это даже можно использовать вашу систему, не только на теннисе, это можно использовать и в других видах спорта, а также и в обычной жизни. Екатерина Макарова:

Однозначно. Юлия Силипицкая:

Победить на Олимпийских играх и победить на турнирах топовых. Это одно и то же? Екатерина Макарова:

Это абсолютно разное. Для меня Олимпиада всегда стояла отдельно, и мне очень хотелось попасть на Олимпиаду, мне очень хотелось выиграть любую медаль, как я говорила в то время. Я буду рада любой. И «Большое шлем», конечно же, тоже, но все-таки чуть меньше. Юлия Силипицкая:

То есть титул или Олимпиада – больше все-таки Олимпиада, как ни крути. Екатерина Макарова:

Да. Опять же, это совсем другой турнир, он проходит раз в четыре года, и ты чувствуешь другое волнение. Даже теннисисты, мы играем очень много турниров, но... Юлия Силипицкая:

Да-да. Сколько в среднем может сыграть турниров за год теннисист топ-100? Екатерина Макарова:

Каждый выбирает под себя. До 20 до 35 турниров в год. Я где-то в среднем играла 25-26 турниров год. И, соответственно, мы привыкли все равно к этому волнению, да, каждую неделю играем, но тут ты приезжаешь и понимаешь, это вообще другая атмосфера, это другое соревнование, как бы не пытался себя обманывать. Отвлекаться от всей этой обстановки невозможно. Совсем другая ответственность. Ты чувствуешь, что ты играешь за свою страну, ты видишь другие виды спорта, которые тоже готовятся, которые уже выигрывают медали, а ты еще только на пути. Это, конечно, для меня всегда как-то было такая основная мечта – с 12 лет именно играть на Олимпиаде.

Какие впечатления остались от игры с белорусскими теннисистками? Юлия Силипицкая:

Я вот вижу, что ваши мечты сбылись, да, все-таки мечты сбываются, если трудиться. Если какой-то один матч, который всегда у вас в голове? Екатерина Макарова:

Я, наверное, скажу и позитивный, и отрицательный. Юлия Силипицкая:

Правильно, берем все! Екатерина Макарова:

Да. Позитивный – это моя победа над Сереной Уильямс. Конечно же, это особенная победа, и в тот год Серена была первая, и она проиграла только пять матчей за весь год. Да. И я вот попала в эту пятерку, это, конечно, очень круто, и я, безумно рада, что у меня есть это в моей копилочке. А отрицательный, наверное, полуфинал на Australia Open, когда програла Маше Шараповой. И до этого мы уже много раз с ней встречались, я ни разу ее не обыгрывала. Тут я была очень хорошо готова, но действительно, с эмоциями, с таким чрезмерным желанием победить не справилась, где там Маша здорово очень сыграла. Юлия Силипицкая:

Вот тонкий такой момент, казалось бы. И готова, но не готова. Вам удавалось вообще встречаться с белорусками? Екатерина Макарова:

Мы очень много сыграли матчей против Виктория Азаренко. Вика очень классная. Вот ее, кстати, сейчас тоже очень интересно смотреть, потому что она именно в такой умный играет теннис.

Юлия Силипицкая:

Она еще играет в теннис тот, но уже по современным правилам. Екатерина Макарова:

Да. И у нее потрясающая энергия. То есть она настолько круто работает на корте, что одно удовольствие просто смотреть за ее работаспособностью. Что ты смотришь и думаешь, мол, я тоже хочу пойти, потренироваться. Такой пример для подражаний и очень круто, что в вашей стране есть такой игрок, на которого молодые равняются. И та же Арина Соболенко, я уверена, что она шла, равняясь на Вику. Юлия Силипицкая:

Да, она как флагман. У вас еще такой достаточно хороший возраст. Сегодня, чтобы именно играть профессионально, не тянет, не подумывали: а еще разок? Екатерина Макарова:

Когда в Токио была Олимпиада, и Лена Веснина возвращалась, и она говорила, что Катя, давай попробуем вместе. Там и друг друга понимаем без слов. Но я просто настолько 100 % для себя приняла это решение, и мне очень нравится моя карьера. То есть у меня нет такого ощущения, что я что-то не доделала. «Мы много зарабатываем, но и тратим много». Так ли выгодно играть в теннис? Юлия Силипицкая:

Теннис сам по себе вид спорта достаточно дорогой, но людей там много разных сословий, и многие хотят играть – те, кто даже не могут себе этого позволить. Допустимо ли, чтобы теннис стал на первых порах бесплатный?

Екатерина Макарова:

Раньше у нас было больше государственных школ, и, конечно, уже там были бюджетные группы, и я считаю, что вот эту часть в какой-то степени надо возобновить. Она есть, да, эти есть государственные школы, но их стало значительно меньше, чем это было раньше. Там в Москве у нас вообще и ЦСКА уже дворец снесли и «Динамо», то есть такие, которые законодатели спорта. Я считаю, что нужно давать хотя бы в начале такой бюджетный шаг, чтобы понять действительно талантливого ребенка и его увидеть, а дальше он же сам себя покажет на турнирах. Юлия Силипицкая:

Действительно ли в теннисе можно сколотить капитал? Екатерина Макарова:

Наверное, хочу как-то сказать, да, это в адрес родителей, потому что сейчас многие отдают своих детей действительно как проект, что они станут успешными теннисистами и заработают много денег. Юлия Силипицкая:

Много-много, как они говорят.