Всебелорусский легкоатлетический кросс «Победа» в Минске собрал более 6 тысяч участников

Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить 68-годовщину Великой Победы. Сегодня в Минске во Дворце Республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, представители трудовых коллективов.

Праздничных мероприятий ко Дню Победы только в Минске запланировано более полусотни. Одно из них – традиционный Всебелорусский легкоатлетический кросс на призы газеты «Советская Белоруссия». Он проходит у стелы «Минск – город-герой» на проспекте Победителей и объединил около 6 тысяч человек из всех регионов страны.

Первоначально на старт вышли все желающие. После церемонии открытия начались финальные забеги. Участники, в зависимости от возраста, выступают на дистанциях от одного до пяти километров, а также в эстафетах.

Нынешний кросс уже 16 по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 отжиманий за один подход, прыжки на месте, упражнения на растяжку... От такой разминки дух захватывает даже у молодых. Николаю Алексеевичу — 83. Бывший узник концлагеря - завсегдатай спортивных состязаний. Только бегового стажа более шестидесяти лет.

Николай Захарченко, участник Всебелорусского кросса «Победа»:

Это очень хорошее мероприятие, посвящение Дню Победы. Привлекается много молодежи к участию. Посвящаю Дню Победы, так как эта победа очень дорого для нас стоила.

Владислав Сергеев, участник Всебелорусского кросса «Победа», победитель на дистанции 2000 метров среди юношей:

В этих соревнованиях я участвую второй раз. В прошлом году я четвертым прибежал, а в этом выиграл. Республику тоже выигрывал не один раз. Победителем всегда хорошо быть.

Егор Качан, участник Всебелорусского кросса «Победа»:

Хочу пожелать в этот день, чтобы все занимались активным образом жизни, улыбались и радовались, как говорится, празднику, который дали нам ветераны.

Состязание под эгидой и на призы газеты «Советская Белоруссия» объединило поклонников активного образа жизни всех возрастов. Самому старшему легкоатлету — 88 лет, младшему — 11. Первоначально на старт вышли все желающие. А вот после церемонии открытия начались финальные забеги и настоящая борьба.

Михаил Лебедик, первый заместитель главного редактора:

Есть главный приз – замечательный кубок, который переходит от команды к команде, там выгравируют имя победителя и название команды. Каждый год идет напряженная борьба. И каждый год итог всего решают несколько очков.

И все-таки этот кросс особенный: свой триумф сегодня спортсмены посвящают тем, кто когда-то подарил нам главную Победу.