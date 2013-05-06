60 млн рублей получит СДЮШОР ХК «Юность-Минск» благодаря победе сборной Беларуси над Словенией на чемпионате мира-2013

Новости Беларуси. 60 млн рублей принесла детской хоккейной школе «Юность-Минск» победная шайба Алексея Угарова в ворота словенцев. Президентский спортивный клуб на мировом первенстве продолжает традиционный проект. Накануне в Стокгольме на чемпионате мира наши хоккеисты со счетом 4 -3 в поединке со Словенией одержали свою первую победу.

Победы национальной сборной превращаются в дивиденды для юных хоккеистов. Проект Президентского спортивного клуба по поддержке белорусского детского хоккея стартовал три года назад, когда проходил чемпионат мира в Германии. По задумке организаторов, каждому игроку, забросившему победную шайбу, и вратарю команды, сыгравшему «на ноль», предоставляется право выбрать детский хоккейный клуб, которому направят безвозмездную материальную помощь.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Суммы, которые были перечислены в детско-юношеские спортивные школы, могут исчисляться сотнями миллионов белорусских рублей. Мы надеемся, что они посодействуют росту мастерства наших юных хоккеистов.

На чемпионате мира в 2013 году свою первую победу Беларусь одержала, обыграв Словению. Шайба, которую забросил Алексей Угаров, стала решающей, сообщили в программе .

Сергей Михеенок, исполняющий обязанности директора СДЮШОР ХК «Юность-Минск»:

Приятно, что Алексей Угаров, будучи воспитанником нижнекамского хоккея, который лет 15 назад, будем говорить, переехал в «Юность», в Беларусь, сделал выбор в пользу школы «Юность». Спасибо ему.

Деньги, выделенные в рамках проекта, пойдут на укрепление материально-технической базы школы. На них купят необходимый инвентарь, экипировку, часть средств используют при проведении летних сборов.

Сейчас хоккейные страсти бушуют не только на чемпионате мира в Стокгольме и Хельсинки. На ледовой площадке «Юности» разворачиваются не менее захватывающие поединки. Маленькие «титаны» на льду строят свои грандиозные планы.

Игрок хоккейной команды «Юность-2013»:

Мы очень стараемся, мы хотим попасть в сборную

За мировыми матчами с особым интересом следит Мирослав. В хоккей его привел отец – ныне нападающий национальной сборной Андрей Михалев.

Мирослав Михалев, игрок хоккейной команды «Юность-2013»:

Мой папа очень работящий человек. Я хочу быть на него похожим, даже лучше.

Павел Мерзляков, тренер хоккейной команды «Юность-2013»:

Эти ребята уже показали свою целеустремленность, выиграли не один турнир. Самое главное у них – огромнейшее желание играть в хоккей.

У нашей спортивной дружины будет еще не одна возможность поддержать юные таланты. На предварительном этапе чемпионата мира белорусы встретятся с командами Швеции, Канады, Норвегии, Дании, Швейцарии. Эти ледовые битвы станут хорошей репетицией перед чемпионатом мира в 2014 году. Когда мы, уже на правах хозяев, встретим сильнейшие сборные мирового хоккейного форума.