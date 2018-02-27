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Свобода о Бьорндалене: «Хорошо, что он поехал с Дашей и оказал поддержку»

27 февраля 2018 20:30
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Новости Беларуси. Прилетел в Беларусь и еще один участник спортивной делегации. «Великий и ужасный» Уле Эйнар в объектив камер попадать не захотел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, его помощь команде оказалась более заметной, а для Домрачевой – и вовсе необходимой.

Федор Свобода, старший тренер женской команды Беларуси по биатлону:
Хорошо, что он поехал с Дашей и оказал поддержку. Потому что она вела подготовку в таком стиле, что с ней была дочь, всегда была рядом. Сейчас она без нее, это продолжительный период. А с ним, мне кажется, ей было легче, и это хорошо.

Больше о том, как встречали олимпийцев, здесь.

# Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018 # Федор Свобода

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