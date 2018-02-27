Свобода о Бьорндалене: «Хорошо, что он поехал с Дашей и оказал поддержку»

Новости Беларуси. Прилетел в Беларусь и еще один участник спортивной делегации. «Великий и ужасный» Уле Эйнар в объектив камер попадать не захотел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, его помощь команде оказалась более заметной, а для Домрачевой – и вовсе необходимой.

Федор Свобода, старший тренер женской команды Беларуси по биатлону:

Хорошо, что он поехал с Дашей и оказал поддержку. Потому что она вела подготовку в таком стиле, что с ней была дочь, всегда была рядом. Сейчас она без нее, это продолжительный период. А с ним, мне кажется, ей было легче, и это хорошо.