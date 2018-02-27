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Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»

27 февраля 2018 14:03
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Новости Беларуси. Олимпийская команда по биатлону вернулась в Беларусь 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»-1

Королева белорусского биатлона Дарья Домрачева добавила в медальную копилку страны серебро в масс-старте.

Теплый прием им организовали представители НОК, болельщики, близкие и журналисты.

Дарья Домрачева, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:
Мы поставили такой большой восклицательный знак под конец этой Олимпиады. Конечно, золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, просто стало бальзамом на душу всех болельщиков и, конечно же, нам.

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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