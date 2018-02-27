Как белорусскую делегацию встречали с ОИ-2018. Кадры с места событий

Новости Беларуси. Вернулись с триумфом. В Беларусь из Пхенчхана прилетела олимпийская команда по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также конькобежцы и лыжники. Сегодня, 27 февраля, их встречали в Национальном аэропорту.
Новости Беларуси. Вернулись с триумфом. В Беларусь из Пхенчхана прилетела олимпийская команда по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также конькобежцы и лыжники. Сегодня, 27 февраля, их встречали в Национальном аэропорту.
Триумфаторов Олимпиады – нашу биатлонную женскую четверку – встречали сотни человек. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли эстафетную гонку.
Напомним, на 23-х зимних Олимпийских играх наши атлеты завоевали две золотые награды и одну серебряную. В медальном зачете Республика Беларусь – на 15-м месте. Девушки, покорившие спортивный пьедестал, получили высокую оценку на родине. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены Орденом «За личное мужество».
Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»