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Как белорусскую делегацию встречали с ОИ-2018. Кадры с места событий

27 февраля 2018 14:12
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Новости Беларуси. Вернулись с триумфом. В Беларусь из Пхенчхана прилетела олимпийская команда по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также конькобежцы и лыжники. Сегодня, 27 февраля, их встречали в Национальном аэропорту.

Как белорусскую делегацию встречали с ОИ-2018. Кадры с места событий-1

Триумфаторов Олимпиады – нашу биатлонную женскую четверку – встречали сотни человек. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли эстафетную гонку.

Напомним, на 23-х зимних Олимпийских играх наши атлеты завоевали две золотые награды и одну серебряную. В медальном зачете Республика Беларусь – на 15-м месте. Девушки, покорившие спортивный пьедестал, получили высокую оценку на родине. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены Орденом «За личное мужество».

Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»
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Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков»

Белорусская олимпийская делегация вернулась на родину из олимпийского Пхёнчхана
27 февраля 2018 10:47

Белорусская олимпийская делегация вернулась на родину из олимпийского Пхёнчхана

Белорусская олимпийская делегация возвращается в страну из олимпийского Пхёнчхана 27 февраля
27 февраля 2018 06:36

Белорусская олимпийская делегация возвращается в страну из олимпийского Пхёнчхана 27 февраля