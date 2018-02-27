Как белорусскую делегацию встречали с ОИ-2018. Кадры с места событий

Новости Беларуси. Вернулись с триумфом. В Беларусь из Пхенчхана прилетела олимпийская команда по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также конькобежцы и лыжники. Сегодня, 27 февраля, их встречали в Национальном аэропорту.