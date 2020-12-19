Прямой эфир

Команда Президента победила в домашнем матче хоккейного любительского турнира

19 декабря 2020 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда главы государства победила сборную Могилевской области в очередном матче республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Президента победила в домашнем матче хоккейного любительского турнира-1

Долгое время дружины сражались на равных. Ключевым стал заключительный отрезок, в течение которого хозяева льда забросили три безответные шайбы.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд

В итоге крупная, но волевая победа команды Президента – 6:2.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Артем Антоненко # Дмитрий Козлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд
19 декабря 2020 14:24

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд

Главный тренер ГК «Звезда»: после Нового года мы наберёмся опыта и станем более серьёзными конкурентами
18 декабря 2020 20:50

Главный тренер ГК «Звезда»: после Нового года мы наберёмся опыта и станем более серьёзными конкурентами

Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте
18 декабря 2020 20:27

Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте