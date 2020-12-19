Команда Президента победила в домашнем матче хоккейного любительского турнира

Новости Беларуси. Команда главы государства победила сборную Могилевской области в очередном матче республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время дружины сражались на равных. Ключевым стал заключительный отрезок, в течение которого хозяева льда забросили три безответные шайбы.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд