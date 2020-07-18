Прямой эфир

18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»

18 июля 2020 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Набирает обороты 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги». На 18 июля было запланировано два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Результат одного поединка уже известен.

18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»-1

«Витебск» на своем поле принял аутсайдера турнира «Смолевичи» и смог добыть непростую победу. Первая часть встречи завершилась без забитых мячей, а во втором тайме болельщики увидели взятие ворот: на 56-й минуте пенальти реализовал форвард хозяев Ион Николаеску. Для молдаванина этот мяч стал 9-м в нынешнем чемпионате. «Северяне» набрали 26 очков. Это 7-е место. «Смолевичи» остались на 15-й позиции.

18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»-4

18 июля также пройдет встреча в Бресте: «Рух» примет БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Ион Николаеска # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?
18 июля 2020 16:40

Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей
18 июля 2020 15:41

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей

В Бресте продолжается Кубок Беларуси по плаванию. Обзор третьего соревновательного дня
17 июля 2020 21:15

В Бресте продолжается Кубок Беларуси по плаванию. Обзор третьего соревновательного дня