18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»

Новости Беларуси. Набирает обороты 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги». На 18 июля было запланировано два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Результат одного поединка уже известен.

«Витебск» на своем поле принял аутсайдера турнира «Смолевичи» и смог добыть непростую победу. Первая часть встречи завершилась без забитых мячей, а во втором тайме болельщики увидели взятие ворот: на 56-й минуте пенальти реализовал форвард хозяев Ион Николаеску. Для молдаванина этот мяч стал 9-м в нынешнем чемпионате. «Северяне» набрали 26 очков. Это 7-е место. «Смолевичи» остались на 15-й позиции.