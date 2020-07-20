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Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»

20 июля 2020 20:10
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Новости Беларуси. Настоящий фестиваль силы. В выходные, 18-19 июля, в Минске прошла «Битва городов» – турнир по функциональному многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»-1

Соревнования собрали как профессионалов, так и любителей этого вида спорта. Сразиться за звание самого сильного и выносливого в Минск съехались атлеты не только из Беларуси, но также из России и Украины.

Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»-4

Ольга Афанасьева, участница соревнований (Россия):
Учитывая, что сейчас соревнований нет в связи с пандемией по всему миру, нужно соревноваться, нужно где-то свои силы проверять. Просто тренироваться это одно, а выкладываться на максимум на соревнованиях совсем другое. Поэтому нам важно было сюда попасть.

Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»-7

На протяжении двух дней участники выполняли определенные комплексы упражнений, многие из которых хранились в тайне до последнего.

Заявки на участие в «Битве городов» отправили порядка 200 желающих, онлайн-отбор прошли 130. Наибольший список участников – в категории «любители».

Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»-10

Денис Князюк, председатель Федерации функционального многоборья:
У нас в Беларуси больше только развивается функциональное многоборье. Пока все на любительском уровне, профессионалы в основном это атлеты из России и Украины. Любое проведение мероприятий это накал страстей. Есть как довольные зрители и атлеты, так и недовольные. Это опыт и для них, и для нас. Но в целом, в общем, все отлично.

Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»-13

Победителями турнира среди профи стали россияне Александр Ильин и Ольга Афанасьева, а вот у любителей сильнейшими были белорусы Илья Францкевич и Оксана Битяй. Также наши соотечественники первые в командном зачете.

# Борьба # Ольга Афанасьева # Денис Князюк # Александр Ильин # Илья Францкевич # Оксана Битяй # Фотофакт

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