Съехались атлеты из Беларуси, России и Украины. Как в Минске прошёл турнир по многоборью «Битва городов»

Новости Беларуси. Настоящий фестиваль силы. В выходные, 18-19 июля, в Минске прошла «Битва городов» – турнир по функциональному многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования собрали как профессионалов, так и любителей этого вида спорта. Сразиться за звание самого сильного и выносливого в Минск съехались атлеты не только из Беларуси, но также из России и Украины.

Ольга Афанасьева, участница соревнований (Россия):

Учитывая, что сейчас соревнований нет в связи с пандемией по всему миру, нужно соревноваться, нужно где-то свои силы проверять. Просто тренироваться – это одно, а выкладываться на максимум на соревнованиях – совсем другое. Поэтому нам важно было сюда попасть.

На протяжении двух дней участники выполняли определенные комплексы упражнений, многие из которых хранились в тайне до последнего. Заявки на участие в «Битве городов» отправили порядка 200 желающих, онлайн-отбор прошли 130. Наибольший список участников – в категории «любители».

Денис Князюк, председатель Федерации функционального многоборья:

У нас в Беларуси больше только развивается функциональное многоборье. Пока все на любительском уровне, профессионалы – в основном это атлеты из России и Украины. Любое проведение мероприятий – это накал страстей. Есть как довольные зрители и атлеты, так и недовольные. Это опыт и для них, и для нас. Но в целом, в общем, все отлично.